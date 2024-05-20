Финансовые новости: Мелочь есть? Приносите в банки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Акция «Монетная неделя» стартует 20 мая. До 2 июня можно будет принести мелочь в банк и обменять ее на бумажные деньги или без комиссии зачислить сумму на свой счет.

Акция пройдет по всей стране. В ней примут участие около 4000 подразделений 146 банков. Некоторые из них предложат клиентам сувениры. Подробная информация об условиях и адресах банков-участников — на сайте монетнаянеделя.рф.

Всероссийская акция впервые прошла в 2023 году. В результате было собрано более 20 млн монет почти на 83 млн рублей. Вес собранной мелочи составил 87 тонн.

Фото на превью: OlgaSolo / Shutterstock / Fotodom