Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –
Пресс-релизы и события
Т.А. Полинко назначена Председателем Правления Банка
Татьяна Александровна Полинко назначена Председателем Правления Банка «РОССИЯ».
К команде Банка «РОССИЯ» присоединилась осенью 2021 года в качестве Заместителя Председателя Правления, курирующего корпоративный блок. В 2023 году была назначена на пост Первого Заместителя Председателя Правления.
За время ее работы Банк значительно укрепил позиции в сфере обслуживания корпоративного бизнеса. Кредитный портфель юридических лиц Банка за 2022–2024 годы вырос на 30%, объем привлеченных средств юрлиц по итогам 2023 года вырос на 10%. В должности Председателя Правления
Кандидатура Председателя Правления согласована с Центральным Банком Российской Федерации и утверждена Советом Директоров
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.