Т.А. Полинко назначена Председателем Правления Банка Татьяна Александровна Полинко назначена Председателем Правления Банка «РОССИЯ». Т.А. Полинко окончила Московский инженерно-физический институт (МИФИ) в 2006 году. На протяжении долгого времени работала в банковской сфере, в том числе на разных руководящих должностях в банке ВТБ. К команде Банка «РОССИЯ» присоединилась осенью 2021 года в качестве Заместителя Председателя Правления, курирующего корпоративный блок. В 2023 году была назначена на пост Первого Заместителя Председателя Правления. За время ее работы Банк значительно укрепил позиции в сфере обслуживания корпоративного бизнеса. Кредитный портфель юридических лиц Банка за 2022–2024 годы вырос на 30%, объем привлеченных средств юрлиц по итогам 2023 года вырос на 10%. В должности Председателя Правления Т.А. Полинко продолжит работать над последовательным развитием бизнеса Банка по всем направлениям. Кандидатура Председателя Правления согласована с Центральным Банком Российской Федерации и утверждена Советом Директоров АО «АБ «РОССИЯ» .

