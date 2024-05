Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

В рамках реализации программы «Обучение служением» студенты ГУУ организовали увлекательный мастер-класс для команды слабовидящих и незрячих хоккеистов «Фортуна».

Мероприятие приурочено к Году Семьи, поэтому на льду юные спортсмены были вместе со своими родителями.

Мастер-класс включал в себя серию эстафет и полосу препятствий, специально разработанных для участников с нарушениями зрения. Упражнения были разработаны таким образом, чтобы развивать координацию и пространственную ориентацию спортсменов.

При создании эстафет и полосы препятствий для мастер-класса наши студенты учитывали особенности зрения спортсменов и стремились создать для них безопасную и доступную среду. Все препятствия были хорошо промаркированы и освещены, чтобы участники могли легко их идентифицировать.

Волонтеры и тренеры присутствовали на каждом препятствии, чтобы направлять и поддерживать спортсменов. Участники мероприятия проявили невероятную силу воли и спортивный дух. Особенно радостно ребята отнеслись к возможности провести тренировку вместе с родителями.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI