Россия на встрече АТЭС представила успешные практики поддержки женского предпринимательства

В Перу завершился второй кластер мероприятий форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). Очередная серия встреч в рамках текущего председательства была посвящена вопросам расширения экономических прав и возможностей женщин.

Одним из главных событий стала Совместная встреча министров по делам женщин и министров торговли АТЭС, на открытии которой выступила Президент Республики Перу Дина Болуартэ. В рамках мероприятия состоялось обсуждение перспектив развития региональной и глобальной торговли с особым акцентом на меры поддержки женских компаний, экспортирующих свою продукцию на зарубежные рынки.

Министр экономического развития России Максим Решетников в своем видеообращении к странам АТЭС обратил внимание на национальные успехи в реализации государственных инициатив, направленных на поддержку женского предпринимательства. В первую очередь он отметил достижения в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Сегодня женщины составляют более 42% индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан в России. Более 40% предприятий в стране возглавляют женщины. Без преувеличения можно сказать, что предпринимательство в России имеет женское лицо, и мы готовы всемерно содействовать женщинам в реализации их амбиций, — отметил министр. — Так, в рамках нацпроекта МСП мы предлагаем комплексный пакет мер поддержки, включающий консультации, образовательные ресурсы и льготные варианты кредитования. Министерство также запустило программу „Мама-предприниматель“, которая помогает матерям преодолевать препятствия при открытии своего бизнеса, устранять пробелы в знаниях и ограничения в доступе к финансированию».

В рамках высокого политического диалога «Женщины и экономика» состоялся обмен мнениями по повестке участия женщин в высокотехнологичных и наукоемких областях экономики, доступа к высшему и дополнительному образованию для развития навыков, необходимых в условиях технологической и цифровой трансформации.

Россия поделилась с коллегами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона опытом успешной реализации Национальной стратегии в интересах женщин до 2030 года. Национальный подход к поддержке женщин включает в себя комплекс социальных и образовательных мер, которые в совокупности представляют женщинам широкий спектр возможностей для самореализации.

По линии национальной программы «Цифровая экономика» реализуется ряд инициатив, направленных на привлечение женщин в сектор информационных технологий и развитие цифровых навыков. Одна из них — «Женщины в ИТ» — бесплатная образовательная программа, запущенная в 2023 году в целях преодоления кадрового дефицита в отрасли за счет привлечения женщин к ИТ-профессиям.

«Женщины сегодня представляют более трети от всех сотрудников российского ИТ-сектора, — сообщил Максим Решетников. — Этот показатель можно нарастить, с одной стороны, за счет повышения доступности программ повышения квалификации женщин в области ИТ, с другой стороны, за счет создания возможностей для совмещения женщинами карьерных амбиций с личной жизнью».

Одновременно на полях кластера состоялось заседание Политического партнерства по женщинам и экономике. Представители департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов представили партнерам опыт России в сфере реализации структурных реформ, сокращения цифрового разрыва и разрыва в оплате труда, реализации международных инициатив по поддержке женщин.

«Расширение экономических прав и возможностей женщин — это не только вопрос социальной справедливости, но и важный фактор экономического роста, — отметил директор департамента Никита Кондратьев. — Женщины составляют более половины (если быть точнее, 54%) населения России и обладают огромным потенциалом, который необходимо реализовать. Мы рады, что Россия может играть активную роль в глобальных усилиях по достижению этой цели. В нашем арсенале — и меры внутренней политики, и ряд ежегодных международных конкурсов, проектов, призванных устранять барьеры в раскрытии экономического потенциала женщин».

По итогам серии мероприятий были приняты Совместное заявление министров по делам женщин и министров торговли АТЭС, Заявление форума «Женщины и экономика», в которых экономики АТЭС подтвердили свою приверженность делу расширения экономических прав и возможностей женщин и договорились о дальнейших совместных шагах в этом направлении.

