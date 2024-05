Приглашаем на предпринимательскую неделю в ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 20 по 26 мая в Государственном университете управления пройдет предпринимательская неделя, приуроченная ко Дню предпринимательства, который отмечают 26 мая.

20 мая в Центре информационных технологий ГУУ в 11:00 состоится Торжественное открытие недели.

Ректор ГУУ Владимир Строев, проректор Дмитрий Брюханов, а также приглашенные спикеры, в числе которых представители Министерства науки и высшего образования РФ, Департамента предпринимательства Москвы, некоммерческий организаций и ведущих компаний страны, расскажут о возможностях для молодых предпринимателей.

После этого в 12:30 встречу продолжит презентация XXI Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия». Представители дирекции конкурса познакомят собравшихся с уже достигнутыми результатами и планами на будущее, а также расскажут о том, как принять участие в конкурсе и получить поддержку собственных идей.

23 мая с 13:00 до 14:30 в корпусе поточных аудиторий ГУУ пройдут сразу два мероприятия: бизнес-встреча «Предпринимательство в современном мире» и Турнир предпринимательских идей.

23 мая в 16:00 встреча с заместителем министра экономического развития Татьяной Илюшниковой (на согласовании).

24 мая с 10:00 до 12:00 состоится сессия «Социальное и сетевое предпринимательство».

Закрытие предпринимательской недели ГУУ пройдет 26 мая в День предпринимателя на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Узнать больше о приглашенных спикерах и посмотреть программу мероприятий можно в прикрепленных файлах.

