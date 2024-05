«Предпринимательство – не только талант, но и навык, которому можно научиться»: в ГУУ началась Предпринимательская неделя

Source: MIL-OSI Russian Language News

20 мая в Государственном университете управления прошло открытие Предпринимательской недели, приуроченной к празднованию Дня предпринимателя, которое состоится 26 мая.

После гимна Российской Федерации, традиционно начинающего все официальные мероприятия в университете, слово взял ректор Владимир Строев, который поздравил собравшихся с летней погодой и настроением, которые способствуют успешному началу недели, и напомнил о роли университета в развитии экономики страны.

«Наш вуз один из первых начал готовить предпринимателей для российской экономики. Многие известные бизнесмены и руководители крупнейших компаний окончили ГУУ. Это показывает, что предпринимательская активность в нашем университете была всегда и мы постоянно улучшаем работу в этом направлении. Сегодня мы готовим руководителей, управленцев и будущих владельцев собственных компаний под конкретные задачи, которые поставлены перед государством», — подчеркнул Владимир Витальевич.

Кроме того, ректор напомнил, что ГУУ является оператором Всероссийского Конкурса проектов в области социального предпринимательства и СОНКО «Мой добрый бизнес».

Далее на сцену вышел проректор ГУУ Дмитрий Брюханов, который познакомил собравшихся с особенностями и преимуществами обучения в первом управленческом.

«ГУУ позиционирует себя и как предпринимательский университет. У нас создана эффективная цепочка школа-университет-предприятие. В этом году мы вошли в число университетов, которые реализовывают проект профессионального образования «Предпринимательский класс в московской школе». А с 1 курса все наши студенты участвуют в проектной деятельности, позволяющей им проверить свои навыки в ряде компетенций, необходимых для предпринимателя: создание и реализация идеи, работа в команде, управление кризисами и так далее. Более того, по решению Министерства образования и науки России наш вуз стал федеральной инновационной площадкой, где будут формироваться подходы к проектному обучению», — заметил Дмитрий Юрьевич.

Продолжил официальную часть выпускник ГУУ, советник Московского банка Сбербанка России Андрей Шилов, который рассказал о том, как Сбер помогает предпринимателям, какие даёт возможности молодежи и для чего нужна человекоориентированность бизнеса.

Еще один выпускник ГУУ, вице-президент группы компаний «Новард» Сергей Саркисов поделился историей создания бизнеса, который зарождался еще в стенах нашего университета, дал советы молодежи о том, как начать свое дело, и рассказал о фэшн-рынке России.

Также на сцене выступили заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Александр Дерюгин, познакомивший собравшихся с основными направлениями работы департамента, и директор Проектного офиса по развитию молодежного предпринимательства в образовательных организациях высшего образования Минобрнауки России Ольга Серебрянникова, представившая программу «Стартап как диплом».

С 20 по 26 мая в ГУУ будут проходить мероприятия предпринимательской недели, а 26 мая состоится закрытие недели на ВДНХ. Расписание и подробности читайте в этой статье.

