Правительство утвердило решение о временном снятии ограничений на экспорт бензина

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Постановление от 17 мая 2024 года №617

Документ Постановление от 17 мая 2024 года №617

Правительство приостанавливает действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. Вместе с тем ограничения сохраняются на период с 1 июля по 31 августа. Постановление об этом подписано. Оно вступит в силу с момента опубликования.

Решение принято с учётом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива, недопущения снижения объёмов переработки отдельными нефтеперерабатывающими предприятиями из‑за затоваривания автомобильным бензином, а также необходимости освобождения портов от объёма топлива, планировавшегося к экспорту, но не вывезенного непосредственными производителями после введения ограничений.

Временный запрет на экспорт бензина действует в России с 1 марта 2024 года. Он был введён в целях поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного в том числе с весенними полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 29 февраля 2024 года №243.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI