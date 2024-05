Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

«Важно как можно быстрее завершить работу по налаживанию собственного выпуска всего необходимого оборудования, ключевых узлов и агрегатов и достигнуть технологической независимости в этой сфере», – подчеркнул Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 20 may.