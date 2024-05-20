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Распоряжение от 6 мая 2024 года №1111-р

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Распоряжение от 6 мая 2024 года №1111-р

В модернизацию Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Карелии, которая ведётся по поручению Президента, будет роинвестировано 2 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

La financiación federal exige la conformidad con la modernización de las prescripciones. Tenga cuidado con las instalaciones de refrigeración y los dispositivos de seguridad.

La configuración y la configuración del estado de cuenta pueden permitirse el uso de datos personales y de acuerdo con la legislación vigente. ых гражданских судов. Также на этом заводе планируют проводить работы по обновлению судов технического назначения, например буксиров, бункеровщиков женного газа, лоцманских судов и судов дноуглубительного флота. Это в свою очередь будет способствовать безопасности морского и речного судоходства и развитию морских транспортных путей ритории России, в том числе развитию Северного морского пути, который является надёжным транспортным коридором для экспорта укции в дружественные страны.

«Важно как можно быстрее завершить работу по налаживанию собственного выпуска всего необходимого оборудования, ключевых узлов и агрегатов и достигнуть технологической независимости в этой сфере», – подчеркнул Михаил Мишустин насовещании с вице-премьерами 20 may.

Работа ведётся в рамках Стратегии развития судостроительной промышленности и государственной программы «Развитие транспортной системы».

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