Правительство выделило ещё более 925 млн рублей на строительство Камчатской краевой больницы

MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

Распоряжение от 6 мая 2024 года №1112-р

Документ Распоряжение от 6 мая 2024 года №1112-р

По поручению Президента Правительство ведёт системную работу, направленную на развитие социальной инфраструктуры и учреждений здравоохранения на Дальнем Востоке. На строительство нового здания для Камчатской краевой больницы будет дополнительно направлено более 925 млн рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Финансирование поступит из резервного фонда Правительства и позволит ускорить создание высокотехнологичного медицинского учреждения для жителей региона. В частности, с помощью выделенных средств к концу 2024 года будут возведены объекты инженерной инфраструктуры, а также лечебно-диагностический и клинический корпуса.

«Такое медучреждение очень нужно жителям региона, и ждут они его уже давно», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 20 мая, поручив своему заместителю Марату Хуснуллину строго следить за ходом работ, чтобы они были закончены в срок и люди могли получать качественную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.

Камчатская краевая больница имени А.С.Лукашевского располагается в девяти зданиях, построенных в 1950–1970-х годах. Износ корпусов превышает 70%. Строительство нового здания длится уже много лет. Из федерального бюджета на эти цели выделялись немалые деньги, но в итоге финансирование было приостановлено из‑за неиспользования средств. Сроки сдачи объекта переносились несколько раз.

На эту проблему обратил внимание Михаил Мишустин во время рабочей поездки на Дальний Восток в августе 2020 года. Глава Правительства посетил краевую больницу, пообщался с медицинскими работниками и обсудил с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым вопросы, связанные с возведением нового здания. В итоге в 2021–2023 годах на завершение первого этапа строительства из федерального бюджета было выделено свыше 6 млрд рублей, в начале 2024 года – ещё более 2,2 млрд рублей. Работа ведётся в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения».

