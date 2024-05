Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В научно-образовательном комплексе ИПМЭиТ в конференц-зале «Посников» состоялась встреча студентов института с представителями дирекции по работе с участниками Фонда Росконгресс. Студенты направлений «Менеджмент», «Сервис», «Туризм» и «Гостиничное дело» познакомились с работой Фонда, его подразделениями, основными видами деятельности, внутренними проектами, программами стажировок, практик и волонтерства.

Отдельное внимание рекрутер Фонда Анастасия Черепенько уделила дирекции по работе с участниками. Про основные направления деятельности дирекции (делегат-менеджмент, маркетинг, работа с дополнительными категориями участников, стратегические инициативы и социальные проекты), а также про опыт прохождения собеседования и работы рассказали сотрудники Фонда, студенты и выпускники Политехнического университета Анна-Мария Тенюка («Зарубежное регионоведение», ГИ), Ульяна Шмонова («Зарубежное регионоведение», ГИ), Илья Ускорников («Менеджмент», ИПМЭиТ).

Политехнический университет намерен и дальше развивать стратегическое сотрудничество с Фондом Росконгресс. В ближайшей перспективе проведение совместных образовательных мероприятий, карьерных форумов на базе Политехнического университета. У студентов появится прекрасная возможность не только познакомиться с Фондом, его структурой, деятельностью, но и побывать на главных форумах страны в качестве волонтёров, временного персонала и даже участников. Уверена, наше сотрудничество откроет новые горизонты профессиональных возможностей и карьерной адаптивности студентов , — отметила проректор по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова.

В период ковидных ограничений дирекция разработала и реализовала несколько идей — технологический проект по дополненной реальности MARMA и социальный проект «Школьный друг», помогающий адаптации и обучению детей из неблагополучных семей.

Мы всегда готовы к новым вызовам и идеям! Наши стажировки помогают всем желающим получить ценный опыт в event-индустрии, деловой коммуникации и кросс-культурных отношениях. Также у тех, кто проходит стажировку, есть отличная возможность не только познакомиться с основными направлениями деятельности, но и закрепиться в коллективе на постоянной основе. Дерзайте и у вас обязательно всё получится , — рассказала руководитель отдела HR Фонда Росконгресс Анна Федоровская.

Студент Илья Ускорников поделился: Не могу не отметить, что наша дирекция, наиболее многочисленная в Фонде, является ещё и одной из самых дружных. Мы постоянно работаем в связке на таких крупных международных проектах, как ПМЭФ, ПМЮФ, КМУ. Организовать и провести их — задача не из лёгких, поэтому важно уметь коммуницировать с разными отделами. Руководитель постоянно называет нашу дирекцию и моих коллег “Дрим-тим”. Считаю, что мы полностью оправдываем это название .

В конце встречи студенты задали вопросы представителям Фонда, обсудили основные аспекты и сложности при приёме на работу. Гости наметили вектор дальнейшего сотрудничества с Политехом и обсудили перспективы реализации совместных проектов. После этого директор Высшей школы сервиса и торговли Ирина Капустина и сотрудники ВШСиТ провели для гостей экскурсию по корпусу ИПМЭиТ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI