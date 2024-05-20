Открыт конкурс на обучение по стипендиальной программе Правительства Республики Сербии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Департамент международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования Российской Федерации информирует о начале приема заявок российских граждан на участие в конкурсном отборе на стипендиальную программу Правительства Республики Сербии для обучения и повышения квалификации в сербских государственных университетах в 2024/2025 учебном году.

К участию в конкурсе допускаются российские граждане, обучающиеся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, или программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, либо являющиеся участниками стипендиальной программы Правительства Республики Сербии, которые намереваются продлить свое обучение в Сербии в рамках этой стипендиальной программы.

На 2024/2025 учебный год квота отбора для граждан Российской Федерации составляет двадцать восемь государственных стипендий.

Стипендиальное обеспечение по Программе включает в себя:

бесплатное обучение;

ежемесячную стипендию в размере 15 000 динаров;

размещение и питание в учреждениях студенческого типа;

основное медицинское страхование;

учебную визу;

признание документов об образовании и (или) о квалификации.

Кандидаты на участие в конкурсном отборе должны представить два комплекта документов (для российской и сербской сторон) в Минобрнауки России.

Сбор документов для российской и сербской сторон осуществляет федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр развития образования и международной деятельности («Интеробразование»)» по двум каналам:

в электронном формате в виде скан-копии на адрес электронной почты: mobility@ined.ru;

в печатном формате на бумажном носителе заказным письмом в адрес ФГБУ «Интеробразование» по адресу: 119021, г. Москва, Большой Чудов пер., д. 8, стр. 1

Документы принимаются ФГБУ «Интеробразование» до 28 июня 2024 года, 16:00 по московскому времени.

Информация о порядке отбора, анкета кандидата для сербской стороны, инструкция по ее заполнению, а также форма согласия кандидата обработку персональных данных представлены в приложении к настоящему письму и размещены в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по ссылке.

Правовым основанием для реализации Программы является Соглашение между Правительством Российской Федерации и Союзным Правительством Союзной Республики Югославии о сотрудничестве в области культуры, образования, науки и спорта от 19 июля 1995 года.

Дополнительную информацию относительно участия в Программе можно получить у представителя ФГБУ «Интеробразование», ответственного за проведение сбора документов, Мутаевой Юлианы Сергеевны, по номеру телефона: +7 (499) 550-21-30 (доб. 3), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по московскому времени.

В случае возникновения вопросов обращайтесь в Управление международного сотрудничества (А-122).

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