На телеканале «Культура» вышел фильм об Андрее Оле, съёмки которого проходили в СПбГАСУ

На телеканале «Культура» ВГРТК «Россия» 19 мая состоялась премьера фильма о выдающемся архитекторе, выпускнике нашего вуза Андрее Андреевиче Оле «Дом, который построил Оль».

Один из ведущих отечественных зодчих первой половины прошлого столетия окончил Институт гражданских инженеров, как тогда назывался СПбГАСУ, в 1910 г. С 1921 г. преподавал в нашем учебном заведении, а с 1948 г. возглавлял здесь кафедру архитектурного проектирования. Ему посвящена страница в разделе выдающихся выпускников официального сайта СПбГАСУ.

Фильм об Андрее Оле был подготовлен каналом в рамках цикла «Невский ковчег. Теория невозможного», который рассказывает о видных деятелях петербургской культуры. Часть съёмок проходила в стенах СПбГАСУ: в научно-технической библиотеке, музее университета. Как знак преемственности архитектурной школы, создатели включили в фильм кадры с выставки студенческих проектов, проходившей на балюстраде главного корпуса в рамках «Архитектурных сезонов 2024».

Познакомиться с фильмом можно на сайте канала.

