ИСИ и ООО «ПСС» подписали соглашение о сотрудничестве

14 мая было подписано соглашение о сотрудничестве и проведении совместных мероприятий между Политехом и ООО «ПСС» на базе Инженерно-строительного института. Со стороны СПбПУ на мероприятии присутствовали проректор по образовательной деятельности Людмила Панкова и и.о. директора ИСИ Марина Петроченко, со стороны ООО «ПСС» — генеральный директор Павел Балабанов.

В рамках реализации дорожной карты соглашения планируется реализация сетевой программы профессиональной переподготовки в области BIM-технологий и проведение независимой оценки квалификации студентов ИСИ по направлению «BIM-менеджмент».

С 15 по 16 февраля компания ПСС провела первую международную сертификацию компетенций специалистов BIM/ТИМ, что стало историческим событием для BIM-сообщества и компании ПСС, которая под эгидой Росстандарта организовала первую международную систему BIM-сертификации знаний и навыков BIM/ТИМ-специалистов. От Инженерно-строительного института на сертификацию пригласили студентов-победителей международного строительного чемпионата Александра Митина и Веронику Широкову, которые успешно прошли сертификацию и получили документ международного образца.

Несмотря на то, что подписываем мы соглашение сегодня, с компанией ПСС нас связывают давние дружеские отношения. Более 15 лет мы работаем вместе. Специалисты ПСС регулярно проводят открытые лекции для студентов ИСИ и многие наши выпускники, являющиеся ведущими специалистами в области BIM-технологий, работают или когда-то работали (проходили практику) в компании ПСС. Мы рады, что в настоящее время мы выходим на новый уровень взаимодействия, который позволит нам совместно с компанией ПСС продолжать готовить кадры для строительной отрасли и повышать уровень ее цифровой зрелости, но уже на системной основе , — отметила и.о. директора ИСИ Марина Петроченко.

ООО «ПСС» (ранее ПСС ГРАЙТЕК) — консалтинговая компания, основанная в 1994 году и специализирующаяся на решении стратегических задач, связанных с повышением эффективности бизнеса компаний строительной отрасли и реализации проектов комплексной цифровизации на основе BIM технологий/ТИМС.

ПСС — лидер в стратегическом консалтинге и цифровизации бизнес-процессов организаций строительной отрасли. Благодаря многолетнему опыту внедрения систем управления, инструментов BIM технологии, САПР и ТИМ, оптимизации и стандартизации бизнес-процессов, помогают своим заказчикам улучшить управляемость строительными проектами за счет повышения прозрачности, контроля, точности прогнозирования и снижения влияния человеческого фактора.

Миссия компании — повышать эффективность организаций строительной отрасли через цифровизацию процессов, технологии и управление проектами на территории России и в странах СНГ.

