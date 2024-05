ИнтерИгры НГУ собрали 1500 участников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Уже несколько лет в рамках знаменитой ИнтерНедели проводится большой спортивный праздник «ИнтерИгры» для студентов, преподавателей, сотрудников НГУ, СУНЦ НГУ, Высшего колледжа информации НГУ и для жителей Академгородка и города Новосибирска. В этот раз мероприятие также стало первым этапом Спортивного Фестиваля Дружбы «Вместе — мы сила», который проводится при поддержке Движения Первых.

На стадионе НГУ традиционно собрались целые поколения любителей активного отдыха — около 1500 участников от 5 до 60 лет. Их ждали более двух десятков площадок с различными интересными спортивными конкурсами и национальными состязаниями, показательными выступлениями и мастер-классами.

В бассейне НГУ прошли открытые соревнования по плаванию для детей и взрослых «ИнтерПлавание 2024». А любители игровых видов спорта приняли участие в матчах по мини-футболу и баскетболу 3х3. Лидерами этих дисциплин стали футболисты команды «Five Stones», в которую вошли Федор Брыкин, Артем Ильичев, Сергей Нетесов и Глеб Федотов. А среди баскетболистов выиграла команда «Siberian GYM» в составе Владимира Ковалева, Тимофея Барашкина и Родиона Москаленко.

В этом году памятные подарки вручались не победителям личных состязаний, а самым активным участникам. В итоге призы получили более 150 человек, прошедших не менее 15 различных конкурсов. Самой популярной площадкой стал «Дартс», в котором свои силы попробовали 487 участников. Также большой интерес вызвали конкурсы: «Художник» — в нем приняли участие 416 человек; «Пропасть» — 408 человек; «Хоббихорсинг» — 358 человек.

Кафедра физического воспитания благодарит всех участников, организаторов, преподавателей и студентов-волонтеров, которые помогли провести такой грандиозный праздник.

Соревнования реализуются при поддержке Движения Первых.

