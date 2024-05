Играем в квиз с платформой «Неравнодушный человек»

Source: MIL-OSI Russian Language News

22 мая 2024 года в холле ЦУВП Государственного университета управления пройдёт квиз от платформы «Неравнодушный человек».

5 причин сходить на квиз от платформы «Неравнодушный человек»:

Провести интерактивный вечер с хорошей компанией и размять свой гибкий ум. Переосмыслить фразу «Хочешь изменить мир — начни с себя». Осознать силу своего мнения и вклада в формирование будущего. Получить футболку, панамку, обложку на паспорт и другие подарки. Стать амбассадором платформы и делать важные для общества дела.

А еще ты можешь выиграть теплый брендированный плед. Для этого нужно опубликовать фото с мероприятия с хэштэгом #неравнодушный_ГУУ и сделать репост записи.

Дата: 22 мая

Время: 16:00

Место: Холл ЦУВП

Формат будет очный и дистанционный, следи за YouTube-каналом ГУУ.

Для участия нужно пройти регистрацию.

