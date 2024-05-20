Играем в квиз с платформой «Неравнодушный человек»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
22 мая 2024 года в холле ЦУВП Государственного университета управления пройдёт квиз от платформы «Неравнодушный человек».
5 причин сходить на квиз от платформы «Неравнодушный человек»:
- Провести интерактивный вечер с хорошей компанией и размять свой гибкий ум.
- Переосмыслить фразу «Хочешь изменить мир — начни с себя».
- Осознать силу своего мнения и вклада в формирование будущего.
- Получить футболку, панамку, обложку на паспорт и другие подарки.
- Стать амбассадором платформы и делать важные для общества дела.
А еще ты можешь выиграть теплый брендированный плед. Для этого нужно опубликовать фото с мероприятия с хэштэгом #неравнодушный_ГУУ и сделать репост записи.
Дата: 22 мая
Время: 16:00
Место: Холл ЦУВП
Формат будет очный и дистанционный, следи за YouTube-каналом ГУУ.
Для участия нужно пройти регистрацию.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 20.05.2024
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