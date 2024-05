Дмитрий Чернышенко: Разработки исследовательских центров по ИИ нашли практическое применение в бизнесе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

12 исследовательских центров, созданных при поддержке Правительства в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект», представили результаты своей работы за 2023 год на Экспертном совете Минэкономразвития России.

«По поручению Президента Владимира Путина Правительство оказывает поддержку отобранным исследовательским центрам в сфере искусственного интеллекта. На эти цели за последние три года было направлено около 4 млрд рублей из федерального бюджета. Центры уже стали флагманами научной деятельности в области ИИ – они занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями, обучением профильных специалистов, формированием дата-сетов, поддержкой отраслевых фреймворков», – прокомментировал Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

По итогам прошлого года учёные из исследовательских центров опубликовали 52 научные статьи в ведущих международных журналах, подготовили 65 научных публикаций на международных конференциях A*, зарегистрировали порядка 100 патентов на ИИ-разработки, а также сформировали 16 фреймворков по ИИ.

Кроме того, решения исследовательских центров нашли практическое применение в бизнесе. Среди ключевых индустриальных партнёров, внедряющих ИИ-разработки центров, – «Яндекс», «Сбер», «Газпром нефть», «Ростелеком», «Лаборатория Касперского», ГК «ХимРар», АвтоВАЗ и другие.

Например, компания «Газпром нефть» внедрила программный модуль, разработанный в Сколтехе, для оценки ледовой обстановки вокруг платформы «Приразломная» в Печорском море. Он позволяет прогнозировать погоду, волны и ледовую обстановку на 72 часа вперёд.

ГК «ХимРар» использует разработанное университетом «Иннополис» программное обеспечение для предсказания ингибиторной активности молекул. Решение позволяет в пять-шесть раз снизить число неудачных экспериментов при разработке лекарств.

А разработанная НИУ ВШЭ платформа предиктивной маркетинговой аналитики для гостиничного бизнеса уже работает в 6 отелях Ленинградской области и Карелии. Решение учитывает свыше 480 факторов и позволяет отелям эффективнее планировать и реализовывать маркетинговые активности.

«Исследовательские центры также будут активно вовлечены в реализацию национального проекта “Экономика данных и цифровая трансформация государства„. Они займутся решением задач по разработке больших генеративных моделей для отраслей экономики, а также подготовкой кадров соответствующей квалификации. Это повысит лидирующие научные позиции России в мире в сфере ИИ», – добавил вице-премьер.

Среди перспективных разработок исследовательских центров – программное обеспечение для раннего выявления онкологических заболеваний, системы безопасности для применения беспилотников, интеллектуальные платформы промышленного производства.

«Отобранные исследовательские центры в сфере искусственного интеллекта – это амбициозные программы и планы развития, конкретные прикладные результаты и максимальное масштабирование технологических решений на целые отрасли. Их работа позволяет также расширять научное сообщество страны – уже сегодня центры объединяют около 1 тысячи высококлассных учёных. В целом уровень внедрения ИИ-технологий в отраслях экономики за последние два года вырос в полтора раза, и ряд из них демонстрируют прорывные результаты. Во многом это стало возможным благодаря тому, что у нас есть компании-лидеры в сфере ИИ, сильные кадры, быстроразвивающаяся научная школа. И главное сейчас – не только сохранить позиции, но и улучшить их с учётом растущей конкуренции на уровне бизнеса», – отметил Министр экономического развития Максим Решетников.

В рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2021 году проведена первая волна отбора исследовательских центров в сфере ИИ. Шести научно-образовательным организациям оказана поддержка в создании и развитии таких центров, среди них – Сколтех, университет «Иннополис», Университет ИТМО, НИУ ВШЭ, МФТИ и ИСП РАН им. В.П.Иванниĸова. Объём средств на поддержку из федерального бюджета на 2021–2024 годы – 5,6 млрд рублей.

В 2023 году в рамках второй волны отбора исследовательских центров в сфере ИИ поддержку получили ещё шесть научно-образовательных организаций: НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина, Самарский университет, Новосибирский государственный университет, НИЯУ «МИФИ», ННГУ им. Н.И.Лобачевского, СПбГУ. Объём средств на поддержку из федерального бюджета на 2023–2024 годы составляет 1,3 млрд рублей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI