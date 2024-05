Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Денис Мантуров встретился c заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Петром Пархомчиком

Состоялась двусторонняя встреча Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дениса Мантурова с Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Петром Пархомчиком. С российской стороны во встрече принял участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, а с белорусской – Министр промышленности Республики Беларусь Александр Рогожник. На мероприятии обсуждались актуальные вопросы торгово-промышленного сотрудничества двух стран.

Стороны уделили внимание российским поставкам химической продукции, реализации совместных инвестиционных проектов и взаимному доступу промышленных предприятий стран к инструментам финансовой поддержки.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI