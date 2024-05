В СПбГАСУ обсудили развитие независимой оценки квалификации в сфере информационного моделирования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Круглый стол «Перспективы развития независимой оценки квалификации в сфере технологий информационного моделирования»

В рамках VII Международной научно-практической конференции «Информационное моделирование в задачах строительства и архитектуры» (BIMAC-2024) в СПбГАСУ 17 мая состоялся круглый стол «Перспективы развития независимой оценки квалификации в сфере технологий информационного моделирования». Его модераторами выступили заместитель директора Ассоциации СРО «ОсноваПроект» Полина Федючек и директор Института дополнительного образования СПбГАСУ Виктория Виноградова.

Сергей Михайлов

Традиционно в начале мероприятия прозвучали пожелания успеха в адрес участников. Сергей Михайлов, проректор по образовательной деятельности, подчеркнул: система образования вообще и система высшего образования в частности находятся в ожидании серьёзной трансформации. Новые цели определены в Указе Президента России от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.». Резолюция круглого стола будет донесена до всех заинтересованных сторон и сможет сыграть свою роль в принятии важных управленческих решений.

Александр Гримитлин

Александр Гримитлин, вице-президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), председатель Комитета НОПРИЗ по цифровизации архитектурно-строительного проектирования, выразил уверенность, что вскоре все инженеры будут работать в системах информационного моделирования. Это естественный процесс, и сейчас идёт очень важный переходный период. Необходимо сделать всё возможное, чтобы этот процесс ускорить.

Александр Вихров, координатор НОПРИЗ по Северо-Западному федеральному округу, вручил грамоты специалистам, внёсшим большой вклад в развитие саморегулирования. На круглом столе было представлено шесть докладов.

О результатах пилотного проекта сопряжения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации и независимой оценки квалификации (ГИА-НОК) и о подходах к применению НОК в вузах рассказала Алла Факторович, заместитель генерального директора АНО «Национальное агентство развития квалификаций». В 2022 и 2023 г. в ряде вузов прошли две волны пилотного проекта. СПбГАСУ также принимал участие в проекте по направлению подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», квалификация «Мастер ремонтной зоны по техническому обслуживанию, ремонту автотранспортных средств (АТС) и их компонентов (шестой уровень квалификации)».

Надежда Прокопьева



Надежда Прокопьева, заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ, председатель комитета Российского союза строителей по развитию профессионального образования и содействию занятости в строительной отрасли, выступила с докладом о независимой оценке квалификации как драйвере цифровой трансформации строительной отрасли. Слушатели узнали о новых национальных проектах «Кадры» и «Экономика данных»; о приоритетных направлениях деятельности национальных объединений СРО и советов по профессиональным квалификациям; о профессиональных стандартах НОПРИЗ в области инженерных изысканий, архитектуры, проектирования, экспертизы, информационного моделирования; о том, что входит в заявительный комплект документов соискателя. Надежда Прокопьева предложила запустить пилотный проект по сопряжению ГИА-НОК в сфере технологий информационного моделирования на базе СПбГАСУ, а также для его реализации исключить требование о наличии стажа работы для допуска соискателя к прохождению профессионального экзамена по квалификациям шестого уровня, сформированным из профессионального стандарта «Специалист в сфере информационного моделирования в строительстве».

Доклад об основных подходах к гармонизации процедур государственной итоговой аттестации и независимой оценки квалификации выпускников подготовили представители СПбГАСУ – Виктория Виноградова и Анна Михайлова, начальник учебно-методического управления. Авторы доклада выделили ключевые характеристики высшего образования на современном этапе: баланс между фундаментальностью и практикоориентированностью, гибкость программ и сроков обучения, фокус на практическом обучении. В план мероприятий по реализации программы развития СПбГАСУ на 2023–2032 гг. входит стратегический проект «Качественное профессиональное образование» с направлением «Практико-ориентированный образовательный портфель». Согласно документу, в 2023–2032 гг. вуз разработает и актуализирует дополнительные профессиональные образовательные программы; в 2025–2032 гг. разработает образовательные программы, предусматривающие одновременное получение нескольких квалификаций; в 2023–2032 гг. предстоит совместить процедуры государственной итоговой аттестации и независимой оценки квалификации выпускников. В СПбГАСУ действуют три экзаменационные площадки: Центр оценки квалификаций Союза «Автопром Северо-Запад», ООО «Центр квалификации» и Центр оценки квалификаций ООО «Центр квалификации». К главным задачам для эффективного сопряжения процедуры ГИА и НОК представители СПбГАСУ отнесли расширение перечня «входных» квалификаций для НОК без предъявления требований к опыту работы; расширение количества профессиональных квалификаций, по которым возможно проходить НОК; совершенствование организационно-методического обеспечения сопряжения ГИА и НОК.

Ольга Халепо



Ольга Халепо, директор Новгородского строительного колледжа, выступила с докладом о развитии независимой оценки квалификации как составляющей для трудоустройства студентов СПО в рамках программы «Профессионалитет в цифровой трансформации отрасли». По мнению автора, к преимуществам использования НОК относятся объективность (НОК проводится сторонними экспертами, что исключает субъективное влияние работодателей и кандидатов), профессионализм (НОК базируется на профессиональных стандартах подготовки, что повышает качество и уровень подготовки специалистов), уровень качества работ (наличие НОК гарантирует, что специалисты обладают знаниями и навыками для качественного выполнения работ), доверие работодателей (наличие НОК у работника увеличивает доверие со стороны работодателя и повышает конкурентоспособность компании).

Людмила Рыбина, начальник службы по управлению проектами ГУП ДНР «Республиканский оператор связи», поделилась перспективами развития квалификаций специалистов, работающих в Донецкой Народной Республике, в условиях трансформации строительной отрасли.

По итогам круглого стола собравшиеся приняли резолюцию, в которой рекомендуется внести изменения в образовательные программы по направлениям подготовки/специальностям в сфере строительства, которые обеспечат ускоренное вовлечение обучающихся в производственные процессы. Резолюция круглого стола

