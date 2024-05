В Политехе прошёл «Семейный День Победы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

18 мая в Политехническом университете было необычайно оживлённо. Более 200 студентов, сотрудников вуза, а также жителей и гостей города солнечным утром пришли в парк на семейный праздник — «Семейный День Победы». Легкоатлетический забег памяти Героя Советского Союза Виктора Лягина, песни и танцы, выставка и полевая кухня — такую программу подготовили специалисты Управления по связям с общественностью, спортивного клуба «Чёрные медведи — Политех» и активисты военно-исторического клуба «Наш Политех». Автор этого материала, корреспондент отдела новостного портала Ольга Людникова пробежала всю дистанцию вместе с участниками праздника.

Традиция проводить забег в честь выпускника нашего вуза, разведчика Виктора Александровича Лягина берёт начало с 1972 года. Мероприятие возродили четыре года назад, и с тех пор забег стал событием городского масштаба.

Перед любым стартом нужно хорошо разогреть мышцы. Пока участники регистрировались, опытные бегуны уже наматывали круги по парку, неспешно обмениваясь новостями. Когда все участники собрались, преподаватели Института физической культуры, спорта и туризма провели «официальную» разминку.

На стартовой линии — последние приготовления: поправить номер, затянуть потуже шнурки, пожелать удачи соседу. И вот директор ИФКСТ Валерий Сущенко даёт команду «марш». Под громовые возгласы родных и зрителей спортсмены отправляются покорять дистанцию в пять километров.

Первый круг пробегаешь незаметно: солнце согревает тёплыми лучами, парк благоухает черемухой и разнотравьем, а птицы услаждают слух трелями. Второй круг начинаешь немного больше чувствовать работу мышц и задумываешься об оставшемся расстоянии, наблюдая за темпом остальных спортсменов. Зрители так искренне и тепло поддерживают каждого бегуна, что на третьем круге — откуда только взялись силы? — прибавляешь скорость и даже обгоняешь некоторых участников. Чем ближе финиш, тем громче поддержка и сильнее ликование: ты смог, преодолел себя!

А после забега — улыбки сотен людей с красивейшими медалями и всеобщая атмосфера праздника. Пока подсчитываются результаты, бегуны отдыхают и общаются. Увидеться с коллегами в нерабочей обстановке пришёл директор Центра проектной деятельности молодёжи «Точка кипения — Фаблаб» Георгий Квеквескири.

Уровень организации мероприятия растёт с каждым годом. Важно пропагандировать здоровый образ жизни. Я сам после работы играю в футбол и волейбол, дважды участвовал в “Гонке Героев”, в прошлом году получил золотой знак ГТО. Сегодня мне удалось улучшить прошлогодний результат на три минуты. Всё больше сотрудников и выпускников вуза присоединяются к забегу. Было приятно встретить политехников, с кем раньше учились или работали , — рассказал Георгий.

Второй раз в мероприятии участвовал и студент 4 курса Инженерно-строительного института Олег Сергеев, довольно опытный марафонец.

В июне я побегу десять километров на забеге “Белые Ночи”, а осенью у меня ожидается полумарафон на 21.1 километр. Я бегун-любитель, поэтому соревнуюсь только с самим собой, готовлюсь к следующим вызовам. На этот раз в Политехе собралось ещё большее число неравнодушных к спорту людей — и участников, и тех, кто поддерживал. Очень здорово, что мероприятие расширяется , — поделился Олег.

Ещё одна опытная бегунья — директор Высшей школы энергетического машиностроения Института энергетики Алёна Алёшина . Как и у Олега, её задача на летний беговой сезон — марафон «Белые ночи».

Мне очень понравилось бежать по парку любимого университета, по главной аллее, по которой обычно “бегаешь” в течение рабочего дня в делах и заботах. Участвую второй год подряд. Неизменными остались солнечная погода, отличное настроение и красивый парк. Здорово, что беговая традиция, посвящённая Дню Победы, продолжается! А ещё мои дети сказали, что в Политехе самая вкусная гречка. Спасибо организаторам за настоящий семейный праздник , — рассказала Алёна Сергеевна.

На полевой кухне работали активисты ВИК «Наш Политех». Секретами готовки они не поделились, сказали только: Главное — готовить с душой, тогда каша получится уникальной и неповторимой .

Со всей семьёй на праздник пришёл и посол Политеха Руслан Талипов. Вместе с супругой они окончили Политех, у них пятеро детей. В родном вузе они стараются посещать как можно больше мероприятий. Трое старших сыновей пробежали пять километров по парку вместе с папой. Неоднократные чемпионы России по айкидо, они составили серьёзную конкуренцию взрослым спортсменам.

И вот наконец долгожданные результаты. Победителей и призёров наградил проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов.

В мужском и женском зачётах не было равных семье Хомицких из лыжного колтушского клуба. Они — постоянные участники забега имени Лягина. На этот раз Николай стал единственным, кто выбежал из 17 минут, его результат — 16 минут 54 секунды. Его дочь Валерия показала время 19 минут 31 секунда.

Дочь хорошо бегает на лыжах, одна из лучших по Петербургу, участвует в российских соревнованиях. Спортивные мероприятия — это всегда праздник, в Политехе хорошая организация, нам очень нравится, всё классно, как всегда , — отметил Николай.

Особо отметили самого возрастного участника мероприятия. Василий Хлусевич родился 18 января 1945 года. В свои 79 лет он неспешно, но уверенно обходил участников, попутно подбирая слова поддержки каждому бегуну, — и показал отличный результат. Это неудивительно, ведь за его плечами 382 марафона, в том числе суточные, свыше 200 километров.

Я участвовал в забеге имени Лягина ещё в 1970-е годы, когда его только организовали. Раньше дистанция была 15 километров. Очень рад, что в Политехе возродили такую прекрасную традицию. Я работал в судейской коллегии по бегу и знаю, как сложно провести такое мероприятие. Вы молодцы, это здорово. Продолжайте дальше , — поделился Василий Александрович.

После награждения все желающие присоединились к историческому танцу. Кроме этого, студенты подготовили выставку «Дневник блокадного Политеха», посвящённую студентам и сотрудникам института в военные годы. По qr-коду можно было перейти в телеграм-каналы и услышать воспоминания политехников тех времен, озвученные голосами актёров и студентов вуза. Ознакомиться с выставкой можно по ссылке .

Официальная программа завершилась, но политехники и гости вуза не спешили расходиться, наслаждаясь чудесной солнечной погодой и живописным парком, обмениваясь впечатлениями и планами встретиться через год в то же время на том же месте.

