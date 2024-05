Вам слово, Андрей Латышев: время одиночек прошло

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Политехе в шестой раз состоялась встреча дискуссионного клуба «Вам слово!» проекта «Лепота». На этот раз её гостем стал эксперт в области разработки и реализации стратегий развития, внедрения лучших практик управления персоналом в научно-образовательных и коммерческих организациях, профессиональный разработчик обучающих игр и автор передовых программ дополнительного образования Андрей Латышев.

В 2001 году Андрей окончил исторический факультет Томского государственного университета, а в 2009 году прошёл профессиональную переподготовку в Томском политехническом университете по направлению «Экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой промышленности». В последующие годы он работал начальником службы кадровой политики компании «ТомскНИПИнефть», проректором по персоналу Томского политехнического университета, проректором Тюменского государственного университета, руководил многими крупными проектами и сейчас возглавляет Новгородский кампус «Школы 21» Сбера .

Около месяца назад Андрей проводил в Политехе мастер-класс для студентов по разработке Serious game . А во время новой встречи он поделился со слушателями секретами, как увеличить количество часов в сутках, с чего нужно начинать проект, зачем нужно создавать вокруг себя «социальную сеть» и в чём заключается правило огуречного рассола?

Андрей не читал лекцию, а дискутировал с аудиторией, не только отвечал на вопросы, но и задавал их сам. В результате получился живой разговор, в котором каждый из его участников получил важный для себя опыт и полезную информацию.

А начался диалог с обсуждения проблемы, которая волнует многих — как всё успевать, если в сутках только 24 часа? Здесь Андрей признался, что не любит слово «тайм-менеджмент», потому что временем управлять нельзя. Но зато можно управлять собой относительно времени. Сначала спикер предложил слушателям самим найти ответ на вопрос, как раздвинуть границу времени, чтобы достигать своих целей. «Надо меньше спать» не подошло, а вот «делегировать задачи» оказалось близко к правде. Что это значит? Это значит нужно собрать команду единомышленников, и вместе за тот же отрезок времени сделать больше.

«Вовлекая других людей как лидер в достижение своих целей, вы по большому счёту берёте их время, и оно становится вашим, — объяснил Андрей. — Это единственный способ сделать больше, чем тебе отпущено».

Но тут поступил вопрос из зала.

Есть люди, у которых в команде не получается синергии. То есть в одиночку они лучше работают, эффективнее. Такие индивидуальности вообще способны реализовывать какие-то масштабные крупные проекты?

По мнению Андрея Латышева, время одиночек прошло. Современный мир стал мультидисциплинарно-проектным, и главный ресурс — люди, потому что никогда никто ничего не сможет делать в одиночку .

«Есть масштабные, крутые проекты, сделанные отдельными гениями, но это редкость, и в конечном счёте надо учиться работать в команде, — считает Андрей. — Вам может быть комфортно в позиции интроверта, но большие достижения делаются в команде. Ломать себя не надо, но начинайте учиться находить продуктивное взаимодействие с людьми прямо сейчас. Чем раньше вы начнёте строить собственную социальную сеть, тем быстрее будет развиваться ваша карьера. Это правило огуречного рассола. Если вы хотите быть солёным огурцом, нужно в солёную среду попасть. Нетворкинг, то есть выстраивание продуктивных связей, это сегодня абсолютно необходимая вещь, которой нужно просто учиться и системно это делать».

Так, например, сам Андрей, будучи, по его признанию, интровертом, когда летит куда-то в самолёте, всегда заводит разговор с соседями. Такое вот упражнение. А ещё он посоветовал стараться находить контакты с известными людьми, экспертами в своей области. Не бояться подходить к человеку, который перед этим выступал с трибуны, и спрашивать, можно ли ему написать. Зачастую мы боимся это делать, потому что нам кажется, что нам не ответят, но 80 процентов людей обычно не отказывают.

Также Андрей Латышев советует не бояться ошибаться. Это правильный подход к ведению любой деятельности. Просто надо помнить, что девять раз упал — на десятый уже нет .

Какие ещё вопросы задавали студенты?

— Что нас ждёт дальше, мы полностью уйдем от человеческого общения? Или оно станет каким-то синтетическим, что ли?

— Хороший вопрос. Любой человек, который говорит вам, что он точно знает, как будет будущее, врёт. Но есть понятие сценарного планирования, есть несколько сценариев, и я больше склоняюсь к тому, в котором мы плавно за следующие 50 лет приходим в плюс-минус киберпанк.

— Все не могут быть успешными в обществе, будут проигравшие аутсайдеры. То есть система изначально не позволяет всем хорошо устроиться.

— Тут надо ответить себе на вопрос, что такое успешность. Японцы верят, что смысл жизни возникает у человека, когда он делает то, что ему нравится и что он умеет, при этом приносит пользу другим людям и получает от своей деятельности достаточно ресурсов для собственной насыщенной жизни. Мой дедушка, я считаю, был абсолютно успешным, он был одним из лучших авиационных техников в Томске, работал в аэропорту Богашёво. Он делал то, что ему нравится, то, что он умеет лучше всего, он делал то, что точно нужно другим людям. И у него было достаточно ресурсов в советское время для того качества жизни, которое было для него целевым. И у меня есть друг, сапожник, он тоже абсолютно успешный человек, живёт в одном из городов Сибири, обшивает театры и исторических реконструкторов, у него всё хорошо с тем уровнем дохода, который ему необходим для того, чтобы ходить по горам Алтая.

Подводя итог, Андрей Латышев отметил, что есть четыре вопроса, на которые каждый для себя должен ответить: чего я на самом деле хочу достичь в этой жизни; что я для этого готов делать; от чего я ради этого готов отказаться; какое конкретное действие я буду делать сегодня.

Если вы чего-то хотите достичь, не имеет смысла этого хотеть, если вы не готовы каждый день делать шажок по достижению своей цели , — завершил разговор Андрей Латышев.

