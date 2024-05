Россия представила на форуме АТЭС инициативу по содействию торговле сельскохозяйственной продукцией

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia)

Ежегодная встреча министров торговли форума АТЭС состоялась 17-18 мая в г. Арекипе (Республика Перу).

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в своем видеообращении к экономикам АТЭС привлек внимание коллег к опасности «гонки субсидий», набирающей обороты в мире, а также подчеркнул важность честного сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития ООН.

Напомним, Россия и другие члены ВТО выступают против бесконтрольного субсидирования в том числе развитыми странами их отраслей промышленности, что приводит к недобросовестной конкуренции и подрывает принципы справедливой торговли.

Глава Минэкономразвития также подчеркнул, что «торговые меры, принимаемые в рамках экологической повестки, должны быть научно обоснованы». «Подобные меры не должны препятствовать международной торговле и выступать в качестве инструмента скрытого протекционизма», — добавил он.

Обращаясь к итогам состоявшейся в феврале этого года 13-й Министерской конференции ВТО, министр призвал экономики АТЭС к совместной работе над скорейшим восстановлением полноценной работы Органа по разрешению споров ВТО.

Кроме того, он указал на необходимость придать позитивный импульс работе ВТО по вопросам сельского хозяйства. «Одним из возможных направлений такой работы может стать содействие торговле сельскохозяйственной продукцией», — предложил Максим Решетников.

Это предложение получило развитие на площадке Комитета АТЭС по торговле и инвестициям, состоявшегося в рамках кластера мероприятий, приуроченных к встрече министров. На заседании Комитета эксперты Минэкономразвития России представили план реализации российской инициативы, которая была в апреле поддержана всеми экономика Форума. Она направлена на содействие торговле сельскохозяйственной продукцией в Азиатско-тихоокеанском регионе. В рамках инициативы планируется провести анализ лучших региональных практик по работе с нетарифными барьерами в торговле сельхозпродукцией с целью улучшить навыки торговых переговорщиков, ответственных за устранение подобных ограничений.

