Минэкономразвития: Россия войдет в пятерку стран мира по основным метрикам ИИ

Искусственный интеллект в России развивается в общемировых трендах. Уже сейчас мы на 4-м месте по числу больших генеративных моделей и на 10-м — по совокупной мощности всех суперкомпьютеров, которые используются для создания и обучения самого искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в ходе пленарной сессии Дня национальных приоритетов «Экономика данных и цифровая трансформация государства», которая состоялась на выставке-форуме «Россия», заявил заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

По его словам, с 2019 года Правительство РФ активно ведет работу по развитию экосистемы ИИ. Реализация федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика» позволила добиться значимых результатов. В частности, сформировался собственный рынок ИИ-решений: видеоаналитика выявляет до 95% брака на производстве, предиктивный анализ оценивает ход выполнения строительно-монтажных работ, до 15% увеличиваются объемы собранного урожая за счет использования сельскохозяйственной техники с ИИ, работы по экспедиции грузов на треть сокращают сроки их доставки.

«В целом уровень внедрения ИИ-технологий в отраслях за последние два года вырос в 1,5 раза, и ряд из них демонстрируют прорывные результаты. Во многом это стало возможным благодаря тому, что у нас есть компании — лидеры в сфере ИИ, сильные кадры, быстро развивающаяся научная школа и высокий уровень базового физико-математического образования», — подчеркнул Максим Колесников, добавив, что за счет поддержки государством инициатив бизнеса за последние несколько лет базовые задачи в сфере ИИ были решены.

Поддержать дальнейший технологический рывок должна обновленная Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года, утвержденная Президентом. 10 ключевых показателей, которых Правительству РФ необходимо достичь к этому времени, позволят обеспечить прирост ВВП в 11,2 трлн рублей за счет внедрения ИИ-технологий и продуктов на их основе. При этом не менее 80% работников в различных секторах экономики должны будут обладать навыками применения ИИ.

«Ожидаем, что реализация всех заложенных в стратегии мероприятий позволит России к 2030 году войти в пятерку стран мира по основным метрикам ИИ. Главное сейчас — не только сохранить позиции, но и улучшить их с учетом растущей конкуренции на уровне бизнеса и государств», — отметил Максим Колесников.

В обновленном федпроекте «Искусственный интеллект» уже предусмотрен ряд мероприятий для этого. Грантовая поддержка позволит повысить уровень разработки и внедрения ИИ-решений, а увеличение количества релевантных наборов данных приведет к развитию ИИ-моделей. Финансирование фундаментальных и прикладных исследований научных коллективов и льготный доступ к вычислительным мощностям обеспечат конкурентоспособность отечественных ИИ-решений и наращивание лидирующих позиций государства в этой отрасли, подытожил Максим Колесников.

В пленарной сессии Дня национальных приоритетов также приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев и его заместители. Модератором выступил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

«Задача по формированию и обеспечению цифровой зрелости ключевых отраслей экономики была дополнена. Цифровая зрелость должна быть обеспечена на основе массового внедрения цифровых платформ и перехода на использование больших данных, технологий искусственного интеллекта, машинного обучения. Цифровая зрелость будет неотъемлемо связана с внедрением новых технологий», — отметил Максут Шадаев.

