Игорю Иванову, народному артисту России

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Михаил Мишустин поздравил актёра театра и кино с 70-летним юбилеем.
Уважаемый Игорь Юрьевич!
В телеграмме, в частности, говорится:
«Ваше многогранное творчество – яркий пример верности своему призванию, любви к профессии, к родному Малому драматическому театру. На легендарных подмостках раскрылся Ваш актёрский талант, умение быть неповторимым и убедительным. Какой бы образ Вы ни создавали в театре и кино, в главных ролях или коротких эпизодах, это всегда искренне и глубоко.
Желаю Вам здоровья и вдохновения».
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