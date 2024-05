Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Михаил Мишустин поздравил актёра театра и кино с 70-летним юбилеем.

Уважаемый Игорь Юрьевич!

В телеграмме, в частности, говорится:

«Ваше многогранное творчество – яркий пример верности своему призванию, любви к профессии, к родному Малому драматическому театру. На легендарных подмостках раскрылся Ваш актёрский талант, умение быть неповторимым и убедительным. Какой бы образ Вы ни создавали в театре и кино, в главных ролях или коротких эпизодах, это всегда искренне и глубоко.

Желаю Вам здоровья и вдохновения».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI