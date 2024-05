Дмитрий Вольвач: в 2023 году оборот двусторонней торговли услугами между Россией и Китаем увеличился на 36%

Source: MIL-OSI Russian Language News

В 2023 году оборот двусторонней торговли услугами между Россией и Китаем увеличился на 36% и оценивается в 11,8 млрд долл. Об этом заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил в ходе конференции по торгово-экономическому сотрудничеству регионов России и Китая, организованной в рамках деловой программы VIII Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине.

«Ожидаем скорейшей реализации потенциала российско-китайской торговли услугами, в первую очередь в сферах туризма, транспорта, страхования, финансов и науки, — подчеркнул Дмитрий Вольвач. — Россия и Китай приступили к формированию реестра региональных российско-китайских инвестиционных проектов. Минэкономразвития России готово предложить данным проектам межгосударственную поддержку по снижению административных барьеров, привлечению дополнительных инвестиций, повышению значимости проектов и созданию возможностей для обсуждения проблем проектов на различном уровне».

Замминистра напомнил, что главную ставку в экономической политике Россия делает на частные инвестиции. Государство следит за обеспечением стабильных условий для инвесторов, предоставляет различные меры государственной поддержки, доступное финансирование и инфраструктуру для проектов. При этом иностранным инвесторам, размещающим свое производство в России, доступны те же меры поддержки, что и российским компаниям.

К примеру, как отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сейчас с участием китайского капитала прорабатывается ряд инвестиционных проектов по производству электротранспорта и агрохимии, а также возможность открытия первой российско-китайской компании по страхованию жизни. Он также подчеркнул высокую потребность иркутских компаний в эффективной лесозаготовительной технике, которая может работать в жестких условиях Севера. И уже есть положительные примеры сотрудничества, в частности — соглашения о совместной разработке с последующим серийным производством лесной машины — Харвестера.

Активно работают в России и институты развития, которые ориентированы как на поддержку российского экспорта и продвижение российских товаров за рубежом, так и на развитие импорта зарубежных стран в России. По итогам прошлого года группа РЭЦ совместно с китайскими партнерами оказала агентскую, страховую, кредитно-гарантийную и экспортно-импортную поддержку более 1,5 участников ВЭД на общую сумму 1,6 млрд долл.

«Минэкономразвития совместно с профильными ведомствами и институтами развития проводит активную работу по продвижению российского экспорта и развития импорта из Китая, — отметил Дмитрий Вольвач. — Сотрудничаем с финансовыми институтами КНР, что, в свою очередь, стимулирует увеличение доли расчётов в китайских юанях во взаимной торговле между странами и увеличение потенциала юаня стать альтернативой доллару и евро».

Китайская сторона, в свою очередь, запустила в различных провинциях Китая уникальный проект — фестиваль-ярмарку «Сделано в России». Проект направлен на реализацию экспортного потенциала России, продвижение российских национальных приоритетов, ценностей и традиций, особенностей культуры и искусства, традиционных видов спорта и спортивных достижений. Под брендом «Сделано в России» на ярмарках представлены качественные товары, которые реализуются и продвигаются через коллаборацию ярмарочных, культурных и спортивных мероприятий.

В конференции также приняли участие заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин, главы Челябинской, Иркутской, Амурской области и Приморского края. Каждый из них рассказал участникам конференции о конкретных предложениях по развитию российско-китайского сотрудничества и мерах поддержки в регионах.

Ряд российских компаний презентовали участникам конференции как уже существующие российско-китайские проекты, так и перспективные возможности для дальнейшего сотрудничества с китайскими партнерами. Госкорпорация «Росатом» представила проект строительства энергоблоков на АЭС «Сайдапу» в провинции Ляонин, Российский технологический фонд — развитие инжиниринговых компаний в области авиастроения и космических технологий, особая экономическая зона «Авангард» из Омской области — льготные процентные ставки для развития производств китайских компаний, Ассоциация производителей, поставщиков и потребителей алюминия — условия для прямого диалога между российскими и китайскими компаниями отрасли в рамках реализации меморандума о сотрудничестве с Ассоциацией цветной металлургии Китая.

«Межрегиональное сотрудничество — это основа для дальнейшего развития взаимной торговли и взаимной кооперации на рынке производственных, инвестиционных и туристических ресурсов России и Китая, — резюмировал Дмитрий Вольвач. — Регулярные контакты между субъектами России и провинциями Китая способствуют улучшению качества жизни людей, созданию рабочих мест, выявлению новых возможностей для совместного социально-экономического развития, формирования технологических, производственных и инвестиционных объединений».

