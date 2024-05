18.05.2024 Wiceprimer ministro W. Kosiniak – Kamysz: Wolność potrzebuje naszej siły, naszej odwagi i naszej wspólnoty. Wspólnota jest naszym obowiązkiem.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W tym dniu Korpus otrzymał także imię patrona generała broni Władysława Andersa. W tym dniu, w którym mija dokładnie 80. rocznica Bitwy o Monte Cassino, oddano hołd weteranom tamtych walk. Nazwa Dowództwa 2 Korpusu Polskiego z Krakowa, wywodzi się od nazwy utworzonego 21 lipca 1943 roku 2 Korpusu Polskiego, który pod dowództwem gen. broni Władysława Andersa wsławił się zwycięskimi walkami o Monte Cassino (maj 1944r.), Anconę (lipiec 1944 r.) i Bolonię (kwiecień 1945 r.).

2 Korpus Polski posiada zdolności do prowadzenia dalekiego rozpoznania, oraz precyzyjnego rażenia z użyciem nowoczesnych systemów dowodzenia. Ważną cechą jest interoperacyjność i pełna kompatybilność z V Korpusem Amerykańskim oraz Wielonarodowym Korpusem Północny Wschód. Struktura 2 Korpusu Polskiego odzwierciedla struktury i zdolności Korpusu Amerykańskiego oraz kompatybilność z siłami Sojuszu.

Biorący udział w uroczystościach wicepremier W. Kosiniak – Kamysz, wspominając bohaterów bitwy o Monte Cassino i ich determinację w walce o wolność przypomniał, że odwaga, niezłomność i wspólnota to czynniki, które budują drogę ku wolności, ku bezpieczeństwu.

Dziś w 80. rocznicę walk o Monte Cassino nakreślamy plany lepszej, bezpiecznej Polski na przyszłość, dla kolejnych pokoleń. (…) Dziś zjednoczenie i porozumienie, współpraca w ramach m. in. NATO jest naszym głównym zadaniem. Zjednoczeni będziemy działać. Będziemy bronić granic, suwerenności i niepodległości Polski. (…) Wzięcie sprawy w swoje ręce, odwaga i niezłomność są zawsze źródłem zwycięstwa. Bez odwagi, bez siły nie ma wolności. Wolność potrzebuje naszej siły, potrzebuje naszej odwagi, i naszej wspólnoty. Potrzebna jest wspólnota i współdziałanie. Wspólnota jest możliwa i jest naszym obowiązkiem

– powiedział w Krakowie wicepremier.

Mówiąc o dzisiejszych wyzwaniach w obszarze bezpieczeństwa szef MON podkreślił, że Wojsko Polskie musi być zmodernizowane i wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt.

Najnowocześniejsze śmigłowce, samoloty, wozy opancerzone – wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Musimy odpowiadać na potrzeby nowoczesności. Oprócz komponentu wojsk kosmicznych, komponentu satelitarnego, będziemy budowali komponent dronowy, wojska bezzałogowe, medyczne. Wyciągamy wnioski z wojny na Ukrainie, z tego co tam się sprawdziło, co jest najskuteczniejsze

– powiedział szef MON W. Kosiniak-Kamysz.

GALERIA – 2 Korpus Polski otrzymał Chorągiew Wojska Polskiego

Dowództwo 2 Korpusu Polskiego jest przeznaczone do realizacji zadań związanych z planowaniem użycia i dowodzeniem nowoczesnymi związkami taktycznymi przeznaczonymi do działań o wysokiej intensywności, wydzielonymi do operacji lądowej w środowisku wielodomenowym w czasie sytuacji kryzysowej i wojny w układzie narodowym i sojuszniczym.

Istotnym elementem w systemie dowodzenia jest posiadanie nowoczesnego 5 pułku dowodzenia, który umożliwia efektywne funkcjonowanie 2 Korpusu Polskiego w czasie pokoju i kryzysu a przede wszystkim stanowisk dowodzenia w czasie prowadzenia walki.

