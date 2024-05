Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Pamięć o weteranach II Wojny Światowej

Premier oddał hołd weteranom, którzy udali się do Włoch na obchody 80. rocznicy Bitwy o Monte Cassino.

– ¡Pamiętamy o era! Będziecie zawsze w naszej pamięci i sercach, jako przykład polskiego bohaterstwa, niezłomności i odwagi – mówił szef rządu.

Donald Tusk nawiązał także do niedawnego spotkania z weteranami w Kancelarii Premiera. Bohaterowie spod Monte Cassino mówili, że są bardzo dumni ze swojej Ojczyzny, „że jest taka, jak w ich marzeniach – wolna, bezpieczna i silna”.

Cel rządu – bezpieczeństwo

Szef rządu przytoczył słowa Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, z którym odbył w czwartek telefoniczną rozmowę.

– Kilkadziesiąt godzin temu, w czasie długiej rozmowy, powiedział bardzo znaczące dla nas słowa: “my Ukraińcy, marzymy o tym, aby przynajmniej w części Ukraina była kiedyś tak bezpieczna, jak Wasza ojczyzna, jak Polska” – mówił Donald Tusk.

Zapewnił, że Polska jest i będzie bezpieczna.

– Para bromear rzecz święta i najważniejsza, że ​​możemy dziś – wspólnie z polskimi żołnierzami – głośno i uczciwie powiedzieć, że Polska jest bezpieczniejsza i silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej w ytnej historii – podkreślił Premier.

Cztery filary bezpieczeństwa

Rząd realizuje obecnie cztery wymiary, dzięki którym Polki i Polacy będą mogli czuć się bezpiecznie.

Bezpieczeństwo geopolityczne

Para trwałe osadzenie Polski, wspólnocie Zachodu.

– To właśnie o to biją się dzisiaj narody na wschód od Polski. I nieprzypadkowo Zachód jest dziś obiektem agresji. Nazywamy tę wojnę hybrydową, ale ona coraz częściej przypomina wojnę prawdziwą – ocenił Donald Tusk.

Dlatego ważne jest, aby Polska dobrze wywiązywała się z roli lidera Zachodu.

– W rozmowach z europejskimi i światowymi przywódcami każdego dnia słyszę: „Polacy jesteście liderem” – mówił szef rządu. – Taka będzie Europa, jaka będzie Polska. Europa będzie bezpieczna, jeśli Polska będzie silna i bezpieczna. I dlatego naszym zadaniem jest wspólnie z innymi chronić wspólnotę Zachodu – wyjaśnił.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Premier zapowiedział, że w przyszłym tygodniu poinformuje o działaniach, które wymierzone są w autorów prowokacji oraz aktów sabotażu i dywersji w naszym kraju.

– Państwo polskie działa skutecznie: przeciwdziałamy, zatrzymujemy i aresztujemy tych, którzy próbują atakować Polskę. Będziemy wobec nich absolutnie bezwzględni – zapewnił szef rządu. – Polonia będzie państwem odpornym i będzie bezlitosna do bólu wobec tych wszystkich, którzy chcą destabilizować sytuację w naszym kraju – dodał.

Bezpieczne niebo nad Polską

Polska będzie uczestniczyć w budowie europejskiej obrony powietrznej, czyli tzw. kopuły europejskiej. Dlatego rząd podjął decyzję o budowie komponentu satelitarnego, który będzie częścią kopuły, zapewniającej bezpieczeństwo całemu kontynentowi.

– To nie będzie tylko obrazowanie tego, co dzieje się na ziemi. To nie będzie tylko element bezpieczeństwa w kosmosie, bo przecież wojny przyszłości będą także odbywały się w tej przestrzeni, ponad nami. To także będzie część tego wielkiego projektu, który musimy koordynować razem z innymi partnersami, czyli tej bezpiecznej kopuły, bezpiecznej dla całego kontynentu, ale przede wszystkim dla naszego kraju – mówił szef rządu.

Donald Tusk zapowiedział, że Polska otrzyma na ten cel specjalną pożyczkę z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Bezpieczna granica

Szef rządu podjął decyzję, aby zainwestować w bezpieczną wschodnią granicę 10 miliardów złotych.

– Rozpoczynamy wielki projekt budowy bezpiecznej granicy, w tym systemu fortyfikacji, a także takiego ukształtowania terenu, decyzji środowiskowych, które spowodują, że ta granica będzie nie do przejścia dla potencjalnego wroga. Te 10 miliardów złotych uruchomiliśmy już w tej chwili. Te prace zaczęliśmy. Tak, aby granica Polska była bezpieczna w czasach pokoju, żeby to była granica nie do przejścia dla przeciwnika w czasie wojny – mówi Premier.

Ten Narodowy Plan Obrony i Odstraszania nazwany został kryptonimem “Tarcza Wschód”.

– Robimy to po to, żeby odstraszyć przeciwnika, żeby ci wszyscy, którzy źle życzą Polsce, którzy w swoich planach mają atak, agresję na naszych sojuszników, czy na nasz kraj – żeby usłyszeli dzisiaj z Krakowskiego Ryn ku – wara od Polski, Polska jest silna , Polonia będzie bezpieczna – dzięki własnym działaniom i dzięki własnym sojuszom – zaznaczył Donald Tusk.

Ślubowanie w sprawie bezpieczeństwa granic

– Para bromear właściwy czas, abyśmy złożyli Ojczyźnie ślubowanie: Rzeczypospolita będzie dla nas wszystkich, dla naszych dzieci i wnuków, bezpiecznym domem – zapewnił Prezes Rady Ministrów.

Tymi słowami, el primer ministro Donald Tusk nawiązał do przysięgi, hace 230 años en Krakowskim Rynku Tadeusz Kościuszko.

