СПбГУ налаживает сотрудничество с Эфиопией | Санкт-Петербургский государственный университет

Приветствуя гостей, ректор СПбГУ член‑корреспондент РАН Николай Михайлович Кропачев отметил, что Санкт‑Петербургский университет активно развивает сотрудничество с иностранными образовательными учреждениями, в том числе создает представительства на территории страны‑партнера, открывает филиалы за рубежом и оказывает содействие в развитии регионов. Вместе с тем, ректор подчеркнул необходимость организации студенческого и профессорско‑преподавательского обмена с вузами Республики Эфиопия.

Николай Кропачев рассказал, что коллектив Университета обладает большим многообразием компетенций: на высоком качественном уровне изучаются естественные и социально‑гуманитарные науки, преподается свыше 120 языков мира, в том числе и государственный язык Эфиопии.

Санкт‑Петербургский университет популярен среди зарубежных партнеров и иностранных студентов: ежегодно документы на обучение подают из более чем 120 стран, и мы хотели бы, чтобы потенциал СПбГУ был использован во благо российско‑эфиопского сотрудничества. Ректор СПбГУ Николай Кропачев

Николай Михайлович также упомянул, что Санкт‑Петербургский университет имеет особый статус, который позволяет заключать прямые соглашения о сотрудничестве с министерствами и другими государственными органами. Это открывает дополнительные возможности для более тесного и эффективного взаимодействия. В связи с этим ректор СПбГУ попросил господина Урята Чам Угала оказать содействие в налаживании контактов с профильными министерствами и ведомствами Эфиопии для реализации совместных проектов и инициатив.

Чрезвычайный и полномочный посол поблагодарил российских коллег за радушный прием и выразил уверенность, что его визит в Санкт‑Петербургский университет станет началом плодотворного сотрудничества. «У вас богатая традиция образования, и мы хотели бы обмениваться опытом, совместно развивать молодое поколение. Мы поддерживаем ваши предложения и готовы направить соответствующие запросы», — отметил господин Урят Чам Угала.

В ходе встречи стороны обсудили одно из возможных направлений сотрудничества в области дистанционного обучения — создание совместных онлайн‑курсов с вузами Эфиопии, что будет способствовать развитию межкультурного диалога и взаимопонимания между студентами и преподавателями обеих стран. Санкт‑Петербургский университет занимает первое место по количеству курсов на национальной платформе «Открытое образование», дополнительные знания получают более 3,5 млн слушателей. Кроме того, онлайн‑курсы СПбГУ есть на зарубежных платформах Индонезии ICE Institute и Китая XuetangX.

Ректор СПбГУ также рассказал, что Санкт‑Петербургский государственный университет имеет центры дополнительных образовательных программ по изучению русского языка, действующие в 50 странах мира, в том числе минимум в 10 государствах Африки, и создает специальные онлайн‑курсы, чтобы иностранные студенты могли свободно использовать язык для взаимодействия с российскими коллегами. Чтобы сделать обучение более доступным и эффективным для студентов из разных уголков мира такие курсы реализуются на национальном языке страны‑партнера. Кроме того, Университет готовит и преподавателей, которые смогут повышать уровень владения языка на местах.

Изучение языка — это мост, который соединяет наши народы. Когда студенты и преподаватели изучают язык страны, с которой мы сотрудничаем, они не только осваивают новые знания, но и показывают искреннее желание понять и уважать культуру и традиции этой страны. Мы убеждены, что таким образом выстраивается фундамент для долгосрочного и успешного сотрудничества в различных областях. Ректор СПбГУ Николай Кропачев

Отдельное внимание было уделено вопросам организации встречи с представителями эфиопских частных и государственных предприятий, которые работают в России, а также российских, работающих в Эфиопии, чтобы найти общие точки соприкосновения, касающиеся потребностей в кадрах для различных отраслей, таких как бизнес, добыча полезных ископаемых и другие. Эти предприятия смогут поставить перед СПбГУ конкретные задачи по подготовке специалистов, что позволит университету адаптировать свои образовательные программы под нужды рынка труда.

В ответ на предложение ректора посол выразил готовность оказать содействие и отметил, что совместные усилия в подготовке квалифицированных специалистов помогут достичь стратегических целей развития страны. «Мы полностью поддерживаем ваши инициативы и считаем, что каждая страна должна воспитывать своих граждан, которые потом смогут улучшать многие сферы, такие как экономика, дипломатические отношения, политика и образование. Развитие приходит, когда мы вкладываем в воспитание человека», — подчеркнул господин Урят Чам Угала.

Во время встречи иностранным коллегам было предложено воспользоваться научными разработками Университета, которые могут принести ощутимую пользу Эфиопии. Одним из предложений стала возможность использовать программы помощи регионам, например, выстраивание логистики, организация контроля эффективности работы с научным оборудованием, помощь в развитии туризма, включая выстраивание туристических стратегий развития регионов.

Особое внимание было уделено инновационным решениям, разработанным в Центре технологии распределенных реестров СПбГУ. В частности, ректор представил альтернативу системе SWIFT, основанную на принципе блокчейна, где все участники являются равноправными пользователями системы. «Мы уверены, что наши разработки могут быть полезны, и надеемся, что вы заинтересуетесь ими. Мы готовы активно сотрудничать и передавать наш потенциал в интересах двух стран», — добавил Николай Михайлович.

В завершение встречи стороны договорились определить список вузов Эфиопии, которые будут заинтересованы в заключении соглашений о сотрудничестве с Санкт‑Петербургским университетом. Посол Эфиопии со своей стороны пообещал оказать всестороннюю поддержку и содействие в установлении контактов с соответствующими образовательными учреждениями. Он заверил, что приложит все усилия для обеспечения оперативного и эффективного взаимодействия. «Мы согласны сотрудничать не только в области образования, но и в других направлениях, таких как туризм, экономика, медицина и внедрение инновационных финансовых технологий. Ваши предложения представляют большой интерес для нашей страны», — заявил посол Эфиопии.

