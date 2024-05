Правительство утвердило план мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Работа ведётся по указу Президента.

Более 170 основных мероприятий пройдут в 2024–2025 годах в рамках подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Распоряжение об утверждении плана таких мероприятий подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В плане предусмотрены как торжественные мероприятия при участии представителей иностранных государств, так и памятно-мемориальные мероприятия, посвящённые решающим сражениям и другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны.

Особое внимание уделено увековечиванию памяти воинов, погибших в годы войны. В частности, запланировано благоустройство воинских захоронений, в том числе за рубежом, поисковые работы в местах боевых действий и перезахоронение останков погибших, обнародование материалов о войне из фондов российских архивов.

Также в плане предусмотрены социально значимые проекты, творческие мероприятия и акции. В их числе – тематические выставочные, научные и просветительские инициативы в федеральных учреждениях культуры, передвижные экспозиции, исторические фестивали, премьерные спектакли, концерты, а также гастроли ведущих творческих коллективов, посвящённые тематике Великой Отечественной войны.

Мероприятия будут финансироваться за счёт средств федерального бюджета и внебюджетных источников.

Указ о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов был подписан Президентом 31 июля 2023 года.

Документ будет опубликован.

