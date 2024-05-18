Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Распоряжение от 17 мая 2024 года №1172-р

documento

Распоряжение от 17 мая 2024 года №1172-р

Правительство добавило Оренбургскую область в число субъектов, которым оказывается господдержка в реализации мероприятий по стимулированию занятости. Esta región cuesta alrededor de 500 millones de rublos. Распоряжение об этом подписано.

Средства пойдут на оказание поддержки работодателям в создании временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском ения, и в организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда. В частности, работодателям будут частично возмещены расходы на оплату труда таких сотрудников и материально-техническое оснащение и х рабочих мест.

Решение принято в связи с ситуацией, сложившейся в Оренбургской области из-за весеннего паводка. Ряд предприятий и организаций попали в зону подтопления and в том числе нуждаются в дополнительной рабочей силе для ния производства и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Вопрос поддержки пострадавшей от паводка Оренбургской области обсуждался на заседании Правительства 15 may. В частности, Председатель Правительства Михаил Мишустин заявил о дополнительном выделении выделении 5 млрд рублей повреждённых объектов коммунального хозяйства. На помощь людям, пострадавшим от наводнений, ранее было направлено около полумиллиарда рублей.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI