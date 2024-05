Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Вопрос поддержки пострадавшей от паводка Оренбургской области обсуждался на заседании Правительства 15 may. В частности, Председатель Правительства Михаил Мишустин заявил о дополнительном выделении выделении 5 млрд рублей повреждённых объектов коммунального хозяйства. На помощь людям, пострадавшим от наводнений, ранее было направлено около полумиллиарда рублей.

Решение принято в связи с ситуацией, сложившейся в Оренбургской области из-за весеннего паводка. Ряд предприятий и организаций попали в зону подтопления and в том числе нуждаются в дополнительной рабочей силе для ния производства и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.