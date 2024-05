Марат Хуснуллин принял участие в XIV Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Казани в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024», на котором присутствует большое количество гостей из мусульманских стран, начал работу XIV Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». Участие в нём принял Заместитель Председателя Правительства, руководитель оргкомитета Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» Марат Хуснуллин.

«История и культура татарского народа неразрывно связана с развитием России. Название мероприятия говорит само за себя: в это непростое время суровых испытаний особенно важно укреплять межнациональное общение и межрелигиозный диалог, чтобы сохранить культурное многообразие, традиционные ценности и сплочённость народов нашей большой страны. Хочу поблагодарить представителей мусульманского духовенства, приехавших в Казань из многих регионов России, а также руководство Республики Татарстан за объединение усилий, которые будут способствовать устойчивому развитию российской государственности», – отметил вице-премьер.

На форум приглашено свыше 1 тысячи религиозных деятелей и гостей из более чем 70 регионов России, в том числе из ДНР. Особое внимание в ходе обсуждений в формате дискуссионных площадок было уделено сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей татарского народа и татарского языка, а также вопросам исламского образования.

«Мы ведём большую работу с исламским миром, активно сотрудничаем с ними по целому ряду направлений. Важной площадкой для обсуждения вопросов экономического взаимодействия стал KazanForum. По решению главы государства второй год подряд он проходит в новом, федеральном статусе. Мы благодарны Марату Шакирзяновичу Хуснуллину за огромную поддержку при организации мероприятия. Конечно, сегодня мы живём в непростое время. Но, несмотря на это, наши партнёры из исламских стран вместе с нами и заинтересованы во всестороннем сотрудничестве. Это находит отклик у 20 миллионов мусульман, которые проживают в России. Отдельную благодарность выражаю вам, уважаемые религиозные деятели. Одна из приоритетных задач для нас – сохранение родного языка, национальной культуры и традиций. И вы вносите в это важное дело огромный вклад», – обратился к участникам форума глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

