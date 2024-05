ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ ЗА 2023 ГОД: ОСЛАБЛЕНИЕ СИСТЕМ ПРАВОСУДИЯ КАК ПРИЧИНА БЕСКОНТРОЛЬНОСТИ КОРРУПЦИИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Берлин, 30 января 2024 года — Индекс восприятия коррупции (ИВК) за 2023 год, опубликованный сегодня организацией Transparency International, свидетельствует о том, что большинство стран практически не преуспели в борьбе с коррупцией в государственном секторе. Глобальный средний показатель ИВК составляет 43 балла и остается неизменным двенадцатый год подряд, при этом более двух третей стран набрали менее 50 баллов. Это указывает на то, что коррупция остается серьезной проблемой.

Согласно Индексу верховенства права, в мире наблюдается спад эффективности систем правосудия. Страны с самым низким рейтингом в этом индексе также демонстрируют очень низкие результаты в ИВК, что однозначно подчеркивает связь между доступностью правосудия и коррупцией. Там, где нарушаются принципы справедливости, — как в авторитарных, так и демократических странах, — коррупция все чаще остается безнаказанной, а в некоторых случаях даже поощряется, устраняя последствия для правонарушителей. Последствия таких действий очевидны во всех странах мира, от Венесуэлы (13 баллов) до Таджикистана (20 баллов).

Франсуа Валериан, председатель Transparency International, подчеркнул:

«Коррупция будет процветать до тех пор, пока системы правосудия не начнут наказывать за правонарушения и держать правительства в узде. Там, где правосудие подкупается или подвергается политическому вмешательству, страдают обычные люди. Лидеры должны направить все усилия на обеспечение независимости институтов, которые поддерживают закон и борются с коррупцией. Безнаказанности коррупции пора положить конец».

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИТОГИ

Для ИВК, где 180 стран и территорий ранжируются по уровню восприятия коррупции в государственном секторе, используется шкала от нуля до 100, где 0 соответствует крайне высокому уровню коррупции, а 100 — крайне низкому уровню коррупции.

Дания (90 баллов) возглавляет индекс шестой год подряд, за ней следуют Финляндия и Новая Зеландия (87 и 85 баллов соответственно). Благодаря отлаженным системам правосудия эти страны также занимают первые места в Индексе верховенства права.

Последние позиции в индексе занимают Сомали (11 баллов), Венесуэла (13 баллов), Сирия (13 баллов), Южный Судан (13 баллов) и Йемен (16 баллов). Все эти страны переживают затяжной кризис, в основном в условиях вооруженного конфликта.

23 страны, в том числе несколько демократических стран с высоким рейтингом, таких как Великобритания (71 балл), Исландия (72 балла), Нидерланды (79 баллов) и Швеция (82 балла), а также ряд авторитарных государств, таких как Венесуэла (13 баллов), Иран (24 балла), Россия (26 баллов) и Таджикистан (20 баллов), в этом году находятся на историческом минимуме.

С 2018 года в ИВК существенно снизились рейтинги двенадцати стран. В этот список вошли страны с низким и средним уровнем дохода, такие как Венесуэла (13 баллов), Гондурас (23 балла), Либерия (25 баллов), Мьянма (20 баллов), Никарагуа (17 баллов), Сальвадор (31 балл) и Шри-Ланка (34 балла), а также страны с уровнем дохода выше среднего и с высоким уровнем дохода, такие как Австрия (71 балл), Аргентина (37 баллов), Великобритания (71 балл), Польша (54 балла) и Турция (34 балла).

Улучшить рейтинг в ИВК удалось восьми странам: Ирландии (77 баллов), Южной Корее (63 балла), Армении (47 баллов), Вьетнаму (41 балл), Мальдивам (39 баллов), Молдове (42 баллов), Анголе (33 балла) и Узбекистану (33 балл).

Показатели каждой страны и их динамика, а также анализ по каждому региону представлены на веб-странице ИВК 2023.

КОРРУПЦИЯ И НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

Независимые, прозрачные и обеспеченные ресурсами судебные и правоохранительные органы играют центральную роль в борьбе с коррупцией. В свою очередь, предотвращение влияния злоупотреблений политической властью, взяточничества и других форм коррупции на системы правосудия является ключом к обеспечению их эффективности.

Война России против Украины (36 баллов) повлекла в последней серьезные инфраструктурные сложности и проблемы в сфере государственного управления, что увеличило коррупционные риски. Тем не менее 11-летний рост рейтинга Украины в ИВК продолжается благодаря приоритетному вниманию к реформам системы правосудия, в том числе к реструктуризации органов судебного самоуправления, укреплению независимости судей и повышению потенциала антикоррупционного отдела прокуратуры. Несмотря на эти успехи, все еще значительное число дел о коррупции в высших эшелонах власти вызывает серьезную обеспокоенность.

Снижение рейтинга Гватемалы (23 балла) стало результатом того, что три последовательно сменявших друг друга правительства оказались коррумпированными. Прокуратура и судебная система используются для того, чтобы обеспечить элитам безнаказанность за коррупционные схемы и преследовать тех, кто выступает против коррупции. Это полностью лишает государство институционального потенциала для борьбы с коррупцией.

(23 балла) стало результатом того, что три последовательно сменявших друг друга правительства оказались коррумпированными. Прокуратура и судебная система используются для того, чтобы обеспечить элитам безнаказанность за коррупционные схемы и преследовать тех, кто выступает против коррупции. Это полностью лишает государство институционального потенциала для борьбы с коррупцией. В странах Африки случаи коррупции и связанные с ней проблемы в системах правосудия различаются: в Нигерии (25 баллов) поступают сообщения о взяточничестве, вымогательстве и политическом вмешательстве в системы правосудия. В Бурунди (20 баллов) имели место случаи лишения свободы судей, а в Демократической Республике Конго (20 баллов) дела, переданные в суды, расследуются неэффективно.

Transparency International призывает обеспечить независимость, ресурсы и прозрачность судебных систем, необходимые для эффективного наказания всех коррупционных преступлений, чтобы гарантировать принцип сдержек и противовесов власти. В необходимых случаях также следует внедрять более совершенные процедуры и законы, чтобы помочь органам правосудия защититься от коррупционных действий и бороться с ними.

Даниэль Эрикссон, Главный исполнительный директор Transparency International, комментирует:

«Коррупция усугубляет социальную несправедливость и несоразмерно затрагивает наиболее уязвимые слои населения. Во многих странах сохраняются препятствия на пути к правосудию для жертв коррупции. Пришло время сломать эти барьеры и обеспечить людям эффективный доступ к правосудию. Каждый человек заслуживает справедливой и инклюзивной правовой системы, в которой голос жертвы будет услышан на каждом этапе. Все остальное — это насмешка над правосудием».

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

На странице материалов для СМИ размещен отчет ИВК за 2023 год, а также полный набор данных, методология и результаты дополнительного анализа по шести регионам, в которых представлены страны, определенные Transparency International как важные для наблюдения, включая Ливан (24 балла), Гватемалу (23 балла) и Грецию (49 баллов). Материалы для СМИ находятся по этой ссылке: https://www.transparency.org/en/cpi/2023/media-kit

ЗАПРОСЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ

В случае возникновения вопросов по конкретным странам обращайтесь в национальные отделения Transparency International.

Если у вас появились вопросы по региональным и глобальным выводам, напишите в Секретариат Transparency International на [email protected].

ОБ ИНДЕКСЕ ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ

С момента создания в 1995 году Индекс восприятия коррупции стал ведущим мировым показателем уровня коррупции в государственном секторе. Индекс представляет собой рейтинг 180 стран и территорий мира по восприятию коррупции в государственном секторе и рассчитывается на основе данных, полученных из 13 внешних источников, включая Всемирный банк, Всемирный экономический форум, частные консалтинговые компании и рейтинговые агентства, аналитические центры и другие организации. Показатели каждой страны отражают мнения экспертов и руководителей высшего звена, нежели общественности.

Методика расчета рейтинга ИВК регулярно пересматривается, чтобы гарантировать его максимальную надежность и последовательность. Последний раз методика пересматривалась Объединенным исследовательским центром Европейской комиссии в 2017 году. Начиная с 2012 года результаты ИВК можно сравнивать по годам. Дополнительные сведения приведены в этой статье: Самые важные вопросы об Индексе восприятия коррупции: как рассчитывается ИВК

