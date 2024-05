17.05.2024 Noc muzeów w Ministrostwie Finansów

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W sobotę 18 maja zapraszamy na Noc Muzeów do Ministerstwa Finansów.

Organizatorzy imprezy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych.

Budynek i dziedziniec ministerstwa będzie dostępny dla zwiedzających do godziny 22.30.

Zapraszamy do uczestnictwa w niezwykłej nocy pełnej atrakcji w siedzibie Ministerstwa Finansów. Martes, 18 de mayo de 2024 r. aż do godziny 22.30 będzie można zwiedzić budynek resortu finansów przy ul. Świętokrzyskiej. W programie przewidziane są oprowadzania tematyczne, które pozwolą bliżej poznać bogatą historię budynku oraz zobaczyć niedostępne na co dzień miejsca.

Gmach Ministerstwa Finansów to nie tylko urząd, ale również unikalny zabytek zaprojektowany na wzór pałacu. Siedziba resortu finansów stanowi przykład architektury monumentalnej pierwszej połowy lat 50. Głównym atutem są wnętrza, w których zachowało się oryginalne wykończenie takie jak np. żyrandole, kamienne posadzki czy sztukaterie w ścianach i stropach oraz meble.

Atutem Ministerstwa Finansów jest również układ architektoniczny z dziedzińcem honorowym. To w tym miejscu na zwiedzających będą czekały liczne atrakcje i niespodzianki.

Dziedziniec Ministerstwa Finansów

Atrakcje dla dzieci (desde las 15.00 hasta las 19.00)

Na dziedzińcu przed budynkiem Ministerstwa Finansów najmłodsi będą mieli okazję poznać ciekawostki na temat ginących gatunków zwierząt oraz zobaczyć pokazy z udziałem psów służbowych.

Zaplanowane atrakcje:

ścieżka edukacyjna w formie zabawy pt. ”Finanse bez tajemnic” – stoiska resortu finansów,

strefa selfie – każdy może zrobić sobie zdjęcie z najfajniejszym hasłem tej imprezy,

pokazy psów służbowych,

radiowozy służby celno-skarbowej.

Zapisy do escape roomu i na zwiedzanie budynku

W dniu wydarzenia od godziny 16.30 na dziedzińcu Ministerstwa Finansów będą trwały zapisy chętnych do zwiedzania gmachu MF oraz udziału w escape room.

Gmach Ministerstwa Finansów

Wycieczki (de 17.00 a 22.30)

Budynek Ministerstwa Finansów będzie otwarty dla zwiedzających od godziny 17.00. Zaplanowaliśmy 12 wycieczek w grupach po 30 osób. Zabytkowe wnętrza gmachu MF to prawdziwa skarbnica historii skrywająca wiele tajemnic.

Zwiedzający poznają historię gmachu, zobaczą gabinety ministrów, salę kolegialną oraz salę portretową. W ramach dodatkowej atrakcji na gości będą checo “ducado” tego miejsca, z którymi będzie można porozmawiać o historii budynku. Noc muzeów to wyjątkowa okazja, aby spojrzeć na gmach Ministerstwa Finansów przez pryzmat unikatowej architektury i sztuki.

Escape room (de 15.00 a 22.00)

W bibliotece Ministerstwa Finansów przygotowaliśmy escape room, który jest przeznaczony dla osób chcących poznać finanse od innej, mniej oficjalnej strony. Grupy 4-6 osób będą mogły wejść do niego co godzinę. Czas na rozwiązanie zagadek a 50 minutos.

Wszystkich zachęcamy również do odbycia wirtualnego spaceru po gmachu MF: Wirtualny spacer po Ministerstwie Finansów

Więcej información

Podczas tej wyjątkowej nocy w Warszawie otwiera się ponad 200 miejsc: muzea, placówki kulturalne, kina, innowacyjne centra edukacyjne, miejsca pamięci i wiele innych które będzie okazja zwiedzić po raz pierwszy. Listę placówek oraz wszelkie informacje o wydarzeniu znajdziecie w interaktywnym informatorze, dostępnym na stronie https://kultura.um.warszawa.pl/nocmuzeow

