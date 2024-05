17.05.2024 „Jedność jest naszą siłą”. Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej obchodzi 20. rocznicę istnienia

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

17 maja br., w Warszawie szef MON wziął udział w uroczystościach organizowanych z okazji 20. rocznicy powołania Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej.

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie został sformowany w 2004 roku. Żołnierze Oddziału zajmują się ochroną kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, odpowiadają też za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie podczas ich pobytu na terenie obiektów wojskowych oraz członków delegacji zagranicznych przyjeżdżających do Polski.

Ich zadaniem jest też przeciwdziałanie aktom terrorystycznym, walka z przestępczością zorganizowaną, zapewnienie wsparcia policyjnego oddziałom i pododdziałom Sił Zbrojnych RP wydzielanych do użycia w sytuacjach kryzysowych wynikających z zagrożeń terrorystycznych, udzielanie pomocy Policji w razie zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, wykonywanie zadań w składzie wielonarodowych pododdziałów policji wojskowej biorących udział w misjach stabilizacyjnych, pokojowych, operacjach ratowniczych i humanitarnych prowadzonych przez ONZ, NATO, UE, OBWE lub wynikających z innych porozumień międzynarodowych.

Mówiąc o specyfice działań Oddziału oraz wymaganiach, jakie muszą spełniać kandydaci na żołnierzy szef MON zwrócił uwagę na motto formacji. Zaznaczył, że sukces działań żołnierzy możliwy jest dzięki ich umiejętnościom, ale także wartościom i jedności.

“Macie wspaniałe zawołanie: “jedność jest naszą siłą”. To nie jest tylko zawołanie, które powinno być dla żołnierzy Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, ale powinno być dla nas wszystkich. Nie tylko dla żołnierzy Wojska Polskiego, nie tylko dla polityków, ale dla całego społeczeństwa. Nie ma innej siły. Wolność potrzebuje siły i jedności, można rozwijać to hasło dalej. Tylko wtedy będziemy mogli czuć się naprawdę bezpiecznie, jeśli będziemy w pełni rozumieli treść waszego hasła, waszej sentencji”

– zauważył minister.

Wicepremier podziękował żołnierzom Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej za codzienną służbę oraz podkreślił jej specyfikę służby, a także wierność tradycji i patriotyzm.

“Jesteśmy w chwili, gdzie od dwóch lat za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, dwa dni po zamachu na premiera Słowacji. W momencie, w którym historia pisze się bardzo wyraźnie i głośno. Wojsko Polskie, Sojusz Północnoatlantycki, siła społeczeństwa, armii, odporność i odwaga. Te wszystkie słowa nabierają dziś innego brzmienia, stają znów na pierwszym miejscu. Mieliśmy już takie doświadczenia, gdy nie było nic ważniejszego od wolności i bezpieczeństwa. O to walczyli nasi przodkowie. Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie jest spadkobiercą tych właśnie tradycji. Niesiecie dumne tradycje Kedywu Armii Krajowej. Niesiecie tradycje walki za wszelką cenę, oddania Ojczyźnie i patriotyzmu, który nie jest w słowach, ale w czynach”

– powiedział szef MON.

Wicepremier W. Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości wręczył żołnierzom Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej odznaczenia resortowe. Uroczystość zakończyło odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defilada pododdziałów.

W 2014 roku Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie przejął dziedzictwo tradycji Oddziału Dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej.

