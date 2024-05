Финансовые новости: Создан Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Планируется, что первое заседание Комитета состоится в конце мая. Ключевые темы в его повестке — стандарт ипотечного кредитования и вопрос организации надзора за его соблюдением.

Стандарты — перспективный формат мягкого регулирования. Совместная работа над такими документами поможет транслировать на рынок мнение Банка России о том, какие практики он считает хорошими, а какие нет. Также это позволит банкам в диалоге друг с другом и с регуляторами находить максимально сбалансированные решения, которые будут учитывать интересы потребителей и не создавать системных рисков.

Утвержден персональный состав Комитета, который на две трети состоит из представителей банков и банковских ассоциаций. По предложению рынка в Комитет вошли в первую очередь банки с активной позицией в рознице.

