Финансовые новости: Возможности Цифрового профиля расширены

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Гражданам и бизнесу теперь доступно еще больше услуг, которые они могут получить в Цифровом профиле. Перечень пополнился на 42 услуги для юридических лиц (всего их стало 45) и на 4 услуги — для физических (теперь их 47).

Цифровой профиль — это сервис, который позволяет финансовым организациям получать информацию о своих клиентах из государственных информационных систем и предоставлять им услуги без бумажных документов. При этом передача сведений происходит исключительно с согласия клиента, что делает сервис надежным, удобным и безопасным. Расширение перечня позволит дистанционно получать услуги негосударственных пенсионных фондов, бюро кредитных историй, Агентства по страхованию вкладов, а также других организаций. В настоящее время гражданам услуги оказывают 126 финансовых организаций (в том числе 68 банков), юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — 3 финансовые организации (в том числе 2 банка). Проект динамично развивается, еще более 100 участников финансового рынка находятся на разных этапах интеграции с инфраструктурой Цифрового профиля. Фото на превью: Arnont.tp / Shutterstock / Fotodom

