Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Никита Бесценный, Никита Казанцев, Олег Днепров, Ка Кумба и Александра Соколова

Свои первые шаги в развитии предпринимательских навыков сделали студенты СПбГАСУ, приняв участие в пятом сезоне федеральной программы развития молодёжного предпринимательства «Я в деле» от благотворительного фонда «Капитаны».

Программа «Я в деле» призвана повысить уровень предпринимательской грамотности и дать студентам дополнительные возможности для самореализации. Пятый сезон программы стартовал 5 марта и завершился 14 мая.

В программе приняли участие 25 студентов СПбГАСУ в составе пяти команд. В течение двух с половиной месяцев ребята под руководством Олега Днепрова, наставника проекта «Я в деле», аспиранта кафедры наземных транспортно-технологических машин, осваивали программу и разрабатывали свои бизнес-идеи.

Программа курса включала девять мастер-классов, восемь практических заданий и финальный воркшоп «Битва проектов».

В финале 14 мая наш вуз представляли студенты второго курса автомобильно-дорожного факультета Никита Бесценный и Никита Казанцев с проектом «Инструмент саморазвития», которые заняли четвёртое место, а также студентка четвёртого курса экономического факультета Ка Кумба и студентка четвёртого курса факультета инженерной экологии и городского хозяйства Александра Соколова с проектом «СтройНоватика», которые заняли девятое место.

Всего в финальном воркшопе приняли участие 47 проектов.

С января 2024 г. в СПбГАСУ формируется экосистема молодёжного технологического предпринимательства, которая позволит создать условия для формирования предпринимательских компетенций, развития проектной деятельности, усилит связь с отраслевыми партнёрами и практикоориентированность обучения.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI