Студенты ГУУ посетили Всероссийский форум-выставку «Госзаказ»

16 мая 2024 года студенты Государственного университета управления посетили круглый стол по теме «Участие предприятий ОПК в государственных закупках – существующая практика, барьеры и актуальные вопросы», который прошел на Всероссийском форум-выставке «Госзаказ».

На мероприятии поднимались вопросы о борьбе за качество поставляемой продукции, о том, как сохранить баланс между открытостью и безопасностью при заключении контрактов, как заказчик может контролировать ценообразование поставщиков, а также какие дополнительные преимущества могут получить предприятия ОПК для упрощения выхода на рынки гражданской продукции.

В дискуссии принимали участие представители государственных органов, представители бизнеса и эксперты. Организатором круглого стола выступил ПАО «Промсвязьбанк».

Форум-выставка является самым масштабным мероприятием в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок и посвящена обсуждению актуальных вопросов, связанных с государственными закупками и развитию государственного сектора экономики.

