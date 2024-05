Студентка ГУУ победила на XXVI Международном конкурсе научных работ молодёжи по экономике

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

15 мая 2024 года в Большом зале Российской академии наук в рамках в рамках VI международного Московского академического экономического форума (МАЭФ-2024) состоялась церемония награждения победителей и финалистов XXVI Международного конкурса научных работ молодёжи по экономике, среди которых была и студентка Государственного университета управления.

Итоги конкурса были подведены 24 апреля в Доме экономиста. 2 место в Конкурсе эксперты присудили студентке 4 курса Института маркетинга ГУУ Марине Зоткиной.

Конкурс проводится с 1996 года и призван популяризировать научные исследования в молодёжной среде, стимулировать творчество и инициативу в самостоятельных научных исследованиях по решению актуальных задач социально-экономического развития регионов и страны в целом, формировать кадровый резерв будущих экономистов и научных деятелей.

Во второй этап XXVI Международного конкурса научных работ молодёжи по экономике было допущено 293 конкурсные работы из 64 субъектов Российской Федерации, а также из Беларуси и Монголии. Участники, приглашённые в заключительный этап Конкурса, выступили с защитой научных работ.

Марина Зоткина удостоилась 2 места за работу «Разработка экономической концепции Метаверс-модели для стимулирования внутреннего туризма в РФ».

Марина Зоткина:

«Безумно неожиданно и приятно занять второе место в конкурсе такого уровня! Хочу выразить огромную благодарность своему научному руководителю, доценту кафедры рекламы и связей с общественностью ИМ Дмитрию Владиславовичу Долгополову за безграничную помощь и бесценную поддержку. Никогда бы в жизни не подумала, что смогу стать частью стартапа, тем более с применением технологий Метавселенных. При том, что иногда во время выступлений даже не понимаю, как пользоваться пультом для проектора. Надеюсь, что в ближайшем будущем проект «МетаТур по России» будет реализован до конца и официально запущен».

14 мая в Московском авиационном институте состоялся финал Всероссийского фестиваля экономической науки. В этом году в Фестивале приняли участие около 370 тысяч участников. Это абсолютный рекорд за всю его историю.

В финале Фестиваля оказалось 320 участников из России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Сирии и Узбекистана. В число финалистов вошли студенты ведущих вузов этих стран, которые оттачивали навыки командной работы, отвечали на вопросы экономической викторины и решали ситуационные бизнес-кейсы. Задачи были предложены междисциплинарные, связанные не только с экономикой, но и с литературой, менеджментом и историей.

Собранная случайным образом команда девушек «Смелые экономисты», в которую вошла и Марина Зоткина, оказалась обладательницей специального приза экономической викторины.

Поздравляем её с высокими результатами и желаем воплощения мечты и дальнейших успехов в учёбе.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI