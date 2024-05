Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В список финалистов вошли 17 команд из Воронежа, Ульяновска, Саратова, Казани, Санкт-Петербурга и Москвы. Всего в заключительном этапе конкурса приняли участие 244 команды.

Давид Гаргулия

Команды представили решения реальных задач, которые они разрабатывали для отраслевых партнеров конкурса (Ozon, X5 Group Норникель, H&N), а также приняли участие в дополнительных внетрековых испытаниях – разрабатывали коммуникационную кампанию с применением искусственного интеллекта, тренировали свои навыки факт-чекинга и публичных выступлений.

Участники проекта доказали, что у коммуникаций в России большое будущее. Ребята не боятся выходить за рамки, широко мыслят, предлагают нестандартные решения и эффективные инструменты. Приятно быть частью столь яркого конкурса. Спасибо участникам и команде «Интеграфа» за высочайший уровень подготовки!

Финал стал для участников не просто местом сбора, но и ярким событием. «Наша команда собралась из пяти городов России, объединенная одной целью: поступить в Высшую школу экономики на бюджет, – поделилась Ксения Забейворота, капитан команды, получившей гран-при конкурса. – Мы понимали, что 30 баллов в портфолио за победу в конкурсе — это конкурентное преимущество, которое даст нам фору. Поэтому мы изначально решили, что сделаем все для победы. Сейчас, уже победив во всех возможных номинациях, мы понимаем: нет ничего невозможного!».

В этом году конкурс «ИНТЕГРАФ» впервые открыл свои двери для участников со всей России. Сергей Зверев, руководитель Школы коммуникаций и председатель жюри, отметил, что планируется сделать конкурс ежегодным: «Количество участников как первого этапа, так и финального этапа конкурса показывает, что он вызвал достаточно большой интерес. Это очень здорово, потому что ребята, молодые специалисты, имели возможность решать конкретные кейсы, и их работы оценивали непосредственно представители компаний и практики отрасли».

Такого рода мероприятия интересны для участников в том числе тем, что они могут видеть и слышать подходы разных команд и разных школ, общаться с членами жюри. Участники не только добавляют себе опыт в портфолио, но и налаживают контакты, учатся и разбирают собственные ошибки. Мне кажется, что первый конкурс получился, и мы, безусловно, сделаем его ежегодным.

Финал конкурса стал ярким событием недели для всех – от участников до волонтеров и руководителей проекта.

«Честно говоря, не верится, что мы это сделали. От идеи мероприятия до финала прошло почти два года – очень ценно слышать обратную связь от участников и членов жюри», – делится впечатлениями Александра Шмелева, исполнительный директор конкурса «ИНТЕГРАФ».

Иногда казалось, что мы сделали нестандартный формат и возложили на участников слишком многое – но когда всё прошло и получилось, понимаешь, что всё это было не зря. Я горжусь каждой командой и каждым финалистом!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI