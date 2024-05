Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В первый день Петербургского книжного салона на Дворцовой площади состоялась презентация книги «Путин в зеркале времени. Вехи биографии и хроники эпохи». В ней участвовал один из авторов — ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской.

Также перед аудиторией выступили президент Российского книжного союза, председатель правления РКС Сергей Степашин, генеральный директор издательства «Вече» Леонид Палько и главный редактор издательства — тоже один из соавторов Сергей Дмитриев.

На мероприятии не смог присутствовать третий автор — известный историк и писатель, почётный профессор СПбПУ Александр Мясников . Но коллеги отметили его важную роль в создании книги и поблагодарили за совместную плодотворную работу.

Естественно, слушателей интересовало, как руководитель инженерного вуза, доктор технических наук Андрей Рудской оказался в литературном триумвирате? Вот что рассказал Андрей Иванович:

Наверное, необычно выглядит, что участие в составлении книги принял абсолютный технарь, не писатель. Но с такими соавторами, как Александр Леонидович Мясников и Сергей Николаевич Дмитриев, конечно же, я без сомнений взялся за дело. Как преподаватель высшей школы я считал, что книга должна быть всечитаемой и всепознавательной. Чтобы не только наше поколение, но и молодые люди могли понять то время, когда Владимир Владимирович пришёл к власти. За эти десятилетия о нём была написана масса статей, публикаций, брошюр, снято немало фильмов. Поэтому нам нужно было подойти к написанию книги методологически по-другому. Надо было так подать материал, чтобы президент и его судьба перекликались с событиями, которые происходили в нашем государстве и в мире, с историческими вехами. Мы решили делать такие параллели, тогда понятнее и его действия, и его высказывания. Имея материал, фотографии, мы просто немножко по-другому, нестандартно описали это время и Владимира Владимировича в этот период истории. Сформатировали всё так, чтобы было понятно каждое его решение .

Сергей Степашин высоко оценил книгу и поблагодарил издательство «Вече» за прекрасную работу. Говоря об авторах, он отметил, что несмотря на техническое образование Андрея Ивановича, считает его гуманитарием. А примеров того, как инженеры становились замечательными писателями, немало, в том числе и среди выпускников Политеха — один из них Даниил Александрович Гранин.

После выступлений спикеры ответили на вопросы из зала. Презентация получилась эмоциональной и интересной, так что всем присутствующим немедленно захотелось приобрести и прочитать книгу. И, конечно, получить автограф на память от именитых гостей.

«Путин в зеркале времени» — подробная биография Владимира Путина, написанная живо, увлекательно, лёгким языком, содержащая уникальные фотографии, часть из которых опубликована впервые. Содержание включает исторические справки и материал с пресс-конференций и прямых линий. Также в книгу вошли 100 известных цитат В. В. Путина. Во время инаугурации Президента РФ 7 мая 2024 года книгу вручили в подарок почётным гостям.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI