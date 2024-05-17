Продолжается прием заявок на участие в проекте «Социальный лифт»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –
Проект «Социальный лифт» — это возможность учиться бесплатно в НИУ ВШЭ для тех абитуриентов бакалавриата и специалитета, которые в силу сложных жизненных обстоятельств не могут на равных конкурировать в борьбе за бюджетные места и также не могут оплачивать обучение. Осталось меньше месяца до окончания приема заявок на участие — заявление можно подать до 14 июня включительно.
Кто может принять участие в проекте?
Стать участниками могут граждане РФ из числа выпускников школ и колледжей 2023 или 2024 года, проживающие и обучающиеся не в городах-миллионниках (правило не относится к категории «дети ветеранов боевых действий»).
Также поступающие должны относиться к одной из следующих категорий:
дети родителей, умерших (погибших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
дети умерших (погибших) родителей, имевших высшие государственные награды;
дети родителей, признанных инвалидами I или II группы вследствие заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
дети родителей (законных представителей), имеющих высшие государственные награды и инвалидность I или II группы;
дети родителей (законных представителей), признанных полностью нетрудоспособными и имеющих инвалидность I или II группы;
дети из семей с низкими доходами;
дети родителей с низким образовательным уровнем;
дети из многодетных малообеспеченных семей;
дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию;
дети ветеранов боевых действий.
Студенты, которые поступают в Высшую школу экономики в рамках проекта «Социальный лифт», бесплатно обучаются, гарантированно получают место в общежитии и имеют возможность получать дополнительные материальные выплаты.
Как принять участие в проекте?
- Сдать ЕГЭ по всем предметам, соответствующим выбранной образовательной программе, и набрать установленное НИУ ВШЭ минимальное количество баллов по каждому из них.
- Своевременно (до 14 июня) подать заявку и необходимый пакет документов.
- Пройти отбор комиссией.
Список требуемых документов достаточно обширный, поэтому на сбор полного пакета может уйти много времени. Не стоит откладывать подачу заявки до последнего момента, чтобы не упустить шанс попасть в «Социальный лифт» и бесплатно учиться в Вышке.
Абитуриенты могут подать заявление онлайн: в этом году можно сначала представить основные сведения, а до 14 июня прикрепить оставшиеся документы. Если же вы подаете документы лично или отправляете Почтой России, то заявка должна быть сразу с полным комплектом документов. Уже в начале июля будут опубликованы списки рекомендованных к зачислению.
Если комиссия одобрит вашу кандидатуру, то финальными шагами будут:
- Представить оригинал документа об образовании / отметку о представлении оригинала через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» до 12:00 (по московскому времени) 3 августа.
- Заключить договор на место за счет средств университета до 18 августа.
- Быть зачисленным в НИУ ВШЭ до 21 августа.
Высшая школа экономики хочет сделать образование более доступным для всех желающих. С помощью данного проекта университет помогает получить высшее образование тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. С 2019 года более 700 человек поступили в НИУ ВШЭ в рамках «Социального лифта» и обучаются бесплатно, а с 2021 года наш проект реализуется не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми. Чтобы стать участником, подайте заявку до 14 июня.
Узнать подробнее об условиях, ключевых моментах и задать вопросы можно на онлайн-встрече с руководителем проекта Антоном Захаровым, которая состоится 19 мая в 12:00 (мск) по ссылке (необходима регистрация).
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