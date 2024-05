Продолжается прием заявок на участие в проекте «Социальный лифт»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Проект «Социальный лифт» — это возможность учиться бесплатно в НИУ ВШЭ для тех абитуриентов бакалавриата и специалитета, которые в силу сложных жизненных обстоятельств не могут на равных конкурировать в борьбе за бюджетные места и также не могут оплачивать обучение. Осталось меньше месяца до окончания приема заявок на участие — заявление можно подать до 14 июня включительно.

Кто может принять участие в проекте?

Стать участниками могут граждане РФ из числа выпускников школ и колледжей 2023 или 2024 года, проживающие и обучающиеся не в городах-миллионниках (правило не относится к категории «дети ветеранов боевых действий»).

Также поступающие должны относиться к одной из следующих категорий:

дети родителей, умерших (погибших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

дети умерших (погибших) родителей, имевших высшие государственные награды;

дети родителей, признанных инвалидами I или II группы вследствие заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

дети родителей (законных представителей), имеющих высшие государственные награды и инвалидность I или II группы;

дети родителей (законных представителей), признанных полностью нетрудоспособными и имеющих инвалидность I или II группы;

дети из семей с низкими доходами;

дети родителей с низким образовательным уровнем;

дети из многодетных малообеспеченных семей;

дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию;

дети ветеранов боевых действий.

Студенты, которые поступают в Высшую школу экономики в рамках проекта «Социальный лифт», бесплатно обучаются, гарантированно получают место в общежитии и имеют возможность получать дополнительные материальные выплаты.

Как принять участие в проекте?

Сдать ЕГЭ по всем предметам, соответствующим выбранной образовательной программе, и набрать установленное НИУ ВШЭ минимальное количество баллов по каждому из них. Своевременно (до 14 июня) подать заявку и необходимый пакет документов. Пройти отбор комиссией.

Список требуемых документов достаточно обширный, поэтому на сбор полного пакета может уйти много времени. Не стоит откладывать подачу заявки до последнего момента, чтобы не упустить шанс попасть в «Социальный лифт» и бесплатно учиться в Вышке.

Абитуриенты могут подать заявление онлайн: в этом году можно сначала представить основные сведения, а до 14 июня прикрепить оставшиеся документы. Если же вы подаете документы лично или отправляете Почтой России, то заявка должна быть сразу с полным комплектом документов. Уже в начале июля будут опубликованы списки рекомендованных к зачислению.

Если комиссия одобрит вашу кандидатуру, то финальными шагами будут:

Представить оригинал документа об образовании / отметку о представлении оригинала через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» до 12:00 (по московскому времени) 3 августа. Заключить договор на место за счет средств университета до 18 августа. Быть зачисленным в НИУ ВШЭ до 21 августа.

Высшая школа экономики хочет сделать образование более доступным для всех желающих. С помощью данного проекта университет помогает получить высшее образование тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. С 2019 года более 700 человек поступили в НИУ ВШЭ в рамках «Социального лифта» и обучаются бесплатно, а с 2021 года наш проект реализуется не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми. Чтобы стать участником, подайте заявку до 14 июня.

Узнать подробнее об условиях, ключевых моментах и задать вопросы можно на онлайн-встрече с руководителем проекта Антоном Захаровым, которая состоится 19 мая в 12:00 (мск) по ссылке (необходима регистрация).

