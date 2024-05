Приходи на Всероссийский фестиваль социального предпринимательства «Импульс добра»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

27 мая в Москве состоится Всероссийский фестиваль социального предпринимательства «Импульс добра».

На мероприятии, организованном Фондом «Наше будущее», социальные предприниматели встретятся с представителями органов власти, крупного бизнеса и инфраструктуры поддержки, чтобы обсудить самые актуальные темы и тренды.

Откроет фестиваль мастер-класс известного публициста и бизнес-тренера Ирины Хакамады. А центральным событием станет церемония награждения лауреатов премии «Импульс добра». Победителей назовут в шести номинациях. Награждаются не только социальные предприниматели, но и те, кто поддерживает и популяризирует социальный бизнес: представители органов власти, крупные компании, СМИ, инфлюенсеры.

Участников ждёт насыщенная образовательная и деловая программа – лекции, мастер-классы, дискуссии, бизнес-игры. Собравшиеся обсудят такие темы, как цифровизация, применение нейросетей в сфере социального бизнеса, эмоциональный интеллект и многое другое.

Спикеры образовательного блока и эксперты-практики поделятся своим опытом создания и развития проектов. Бизнес-тренеры и консультанты расскажут о том, как прокачать soft skills.

На протяжении всего дня будут работать нетворкинг-площадки, где можно завести новые полезные знакомства.

Участие бесплатное, но необходима регистрация на сайте.

Подробная программа фестиваля и форма регистрации доступны на сайте фестиваля.

Приглашаем всех желающих присоединиться к фестивалю, который пройдет 27 мая с 9:00 до 20:00 по адресу: «Цифровое деловое пространство», г. Москва, ул. Покровка, 47.

Организатором фестиваля является фонд «Наше будущее» – крупнейшая российская некоммерческая организация в сфере поддержки социального предпринимательства, работающая уже 17 лет.

