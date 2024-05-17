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Распоряжения от 15 мая 2024 года №1141-р y №1142-р

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Распоряжение от 15 мая 2024 года №1141-р

Распоряжение от 15 мая 2024 года №1142-р

Более 8 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета на обеспечение увеличенных ежемесячных выплат классным ителям в школах и кураторам групп в техникумах и колледжах в населённых пунктах, где живёт менее 100 тысяч человек. Распоряжения о распределении этих средств между регионами подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Размер таких ежемесячных выплат был увеличен с 5 тыс. hasta 10 días. рублей с 1 marta 2024 года. Решение принято по поручению Президента, которое он дал по итогам Послания Федеральному Собранию, состоявшегося el 29 de febrero.

Вопрос повышения выплат для классных руководителей и кураторов был затронут в ходе отчёта Правительства в Государственной Думе 3 abril. Михаил Мишустин указал на огромную ответственность, которая лежит на таких педагогах, и назвал и х настоящими наставниками для свои х подопечных.

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