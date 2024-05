Правительство направит более 4,4 млрд рублей на поддержку Запорожской и Херсонской областей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Распоряжение от 15 мая 2024 года №1143-р

В Запорожскую и Херсонскую области будет дополнительно направлено свыше 4,4 млрд рублей на поддержание сбалансированности региональных бюджетов. Распоряжение об этом подписано.

Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств регионов в апреле – мае 2024 года. Речь в том числе идёт о зарплатах работникам бюджетной сферы.

Объём федеральных средств, направленный в Запорожскую область, составит почти 2,6 млрд рублей, в Херсонскую область – более 1,8 млрд рублей.

Работа ведётся в рамках государственной программы «Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области», которая была утверждена Правительством в конце 2023 года. В программе предусмотрены мероприятия по строительству жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата.

Вопрос поддержки новых регионов был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 15 мая.

