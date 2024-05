Правительство ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 20 мая по 20 ноября

Source: MIL-OSI Russian Language News

Постановление от 17 мая 2024 года №611

В России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления.

Согласно подписанному постановлению Правительства, ограничение будет действовать шесть месяцев – с 20 мая по 20 ноября 2024 года.

На время действия ограничений из России не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны.

Запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 г в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту.

Аналогичные ограничения действовали с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года. До этого – с 20 марта по 20 сентября 2023 года. Такие меры позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских перерабатывающих предприятий, в том числе аффинажных заводов, и привлекать значительные объёмы вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, в переработку и производство драгоценных металлов.

