Политех посетила легенда космонавтики Светлана Савицкая

16 мая Политехнический университет посетила дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт, депутат Государственной Думы Светлана Савицкая. На встрече с ректором СПбПУ Андреем Рудским Светлана Евгеньевна поделилась своим уникальным опытом в области космической техники и обсудила развитие инженерного образования как основы технологического суверенитета и безопасности России.

Светлана Савицкая с детства занималась авиационным спортом, в 1970 году стала абсолютной чемпионкой мира по высшему пилотажу. В должности летчика-инструктора Центрального аэроклуба имени В.П. Чкалова установила 18 мировых рекордов на реактивных самолётах-истребителях МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21, МиГ-25 и др. Работала летчиком-испытателем, освоила более 20 типов самолётов. С начала 1980-х годов С. Е. Савицкая — космонавт-испытатель. Первый космический полёт она совершила в августе 1982 года, второй — в июле 1984 года. Светлана Евгеньевна стала первой в мире женщиной-космонавтом, вышедшей в открытый космос.

С середины 1980-х годов Светлана Савицкая занимается общественно-политической деятельностью. Она депутат Государственной Думы Российской Федерации II-VIII созывов, заместитель председателя Комитета по обороне Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. С февраля 2024 года Светлана Евгеньевна вошла в состав Координационного совета Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки», который возглавляет ректор СПбПУ Андрей Рудской. Следует отметить, что С. Е. Савицкая уже участвовала в расширенном заседании Координационного совета в июне прошлого года и внесла предложения по развитию школьного образования России как фундамента инженерной подготовки. Андрей Иванович поблагодарил Светлану Евгеньевну за согласие работать в Координационном совете и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

В Политехническом университете легендарная гостья оказалась впервые. Ректор Андрей Рудской рассказал Светлане Евгеньевне интересные факты из истории вуза, а также представил современные космические исследования, которые проводятся в Политехе. Они обсудили подготовку инженерных кадров, развитие инженерного образования в нашей стране, а также направления дальнейшего сотрудничества. Андрей Иванович вручил в подарок книгу «Путин в зеркале времени. Вехи биографии и хроника эпохи», которую он написал в соавторстве Сергеем Дмитриевым.

Во время экскурсии по Главному зданию Светлана Евгеньевна познакомилась с галереей выдающихся ученых-политехников и посетила Музей истории СПбПУ, где ей подарили книги А. Н. Кобышева, посвящённые истории Политехнического университета. В научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» гостья посмотрела макет кампуса СПбПУ и дала интервью в Телестудии.

Я очень рада познакомиться с Политехническим университетом. С Андреем Ивановичем мы не раз общались онлайн по различным вопросам инженерного образования. Сегодня я увидела, что Политех находится на стадии подъёма, в вузе реализуется много проектов и идей, готовятся высококвалифицированные кадры. Андрей Иванович Рудской — очень энергичный руководитель, который умеет бороться. Поэтому у Политеха всё должно получиться. Я как депутат Госдумы всегда готова помогать. Хочу пожелать успехов и студентам, и преподавателям, и сотрудникам прославленного вуза , — поделилась Светлана Савицкая.

