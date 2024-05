НГУ на научно-популярном фестивале Smart piknik

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – 25 мая Академпарк в четвертый раз проведет Smart piknik. На научные опыты, кибер-турниры, «умные» стендапы и интерактивные выставки, и конечно, на музыкальный концерт между башнями технопарка под треки группы Pompeya зовут всех желающих – вход свободный. Мероприятия Smart piknik, который уже стал знаковым для Новосибирска, стартуют в начале следующей недели – с 21 мая. НГУ примет активное участие в мероприятиях пикника и подготовил целую программу для жителей области:

23 мая с 11:00 до 12:00 и с 12:00 до 13:00 НГУ откроет двери для всех желающих!

Вас погрузят в историю НГУ, проведут по корпусам: в главном вы полюбуетесь знаменитыми витражами, а в новом вас встретит реконструкция мамонта. Для участия обязательна регистрация.



25 мая в 13:00 пройдёт конкурс фантастических инженерных проектов от Передовой инженерной школы НГУ.



Участники конкурса поделятся на команды, чтобы с помощью мозгового штурма придумать решение для невообразимых проектов – от идеи до прибыльной реализации. После продумывания концепции каждый проект необходимо будет защитить перед жюри в рамках питчинга. Обещаем быть не строгими и максимально лояльными



Место: уличная площадка перед «левой башней» – Николаева, 11). Не забудьте зарегистрироваться.



25 мая 10:30 пройдет лекция Игоря Косенко «Революции в эволюции»



Ваш род берет свое начало не от прабабушки, и даже не от обезьяны, а гораздо-гораздо раньше. В этой лекции Вы пройдёте основные вехи эволюции, включая зарождение жизни (пока только в гипотезах), кембрийский взрыв, выход на сушу, появление и вымирание динозавров и переход к господству млекопитающих.



Место: конференц-зал №1, 2 этаж, Николаева, 12.

А в 13:30 там же начнется лекция Всеволода Ефременко «Что климат прошлого говорит о настоящем»: лекция от Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН и Геолого-геофизического факультета НГУ.



На лекции вы узнаете, как изучаются климаты прошлого, какие современные методы для этого используются, и почему сейчас мы знаем о климате гораздо больше. Разберем некоторые мифы о климате и его изменении н узнаем, какие уроки можно из этого извлечь.



В 14:00 начнется мастер-класс «Как использовать большие языковые модели и генеративные нейросети в жизни»! А в 16:00 пройдет мастер-класс «Обучи свою первую нейронку» от Механико-математического факультета НГУ.



Помимо этого в холле второго этажа на Николаева 12 с 16:00 будет проходить интерактивная выставка геологических образцов и экспонатов от Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, проводимой совместно с ГГФ НГУ.



Там, у вас будет возможность продегустировать кристаллы галита (они же каменная соль), изучить ароматические свойства нефтей, познакомиться с ископаемой жизнью в большом разнообразии – от представителей мамонтовой фауны, которая застала человека, до организмов, живших за сотни миллионов лет до него.



Также Механико-математический факультет НГУ совместно с фестивалем «Это математика» подготовили увлекательный маршмеллоу челлендже, где вы сможете проверить свои навыки и смекалку, а также испытать свой уровень логики и аналитического мышления.



У вас будет возможность поиграть в нейроигру «Catastrophe» – разработку студентов Инженерной школы ММФ. Потренироваться управлять своей концентрацией и познакомиться с волшебным миром игры, где, управляя отважным Котом, практически «силой мысли», можно прогнать злобных крыс и выбраться из лабиринта.



К тому же в холле второго этажа на Николаева Институт медицины и психологии НГУ расскажет, почему жгут не всегда нужен, а иногда даже опасен — поведают об анатомии человека и первой помощи.

Там же можно будет наблюдать фокусы от Физического факультета НГУ. Ребята научат: выдерживать температуры ниже наблюдаемых на полюсах холода, заставлять предметы левитировать, зажигать лампу в руках и тушить огонь электричеством.

Фестиваль завершится масштабным концертом между башнями Академпарка. Музыкальную программу Smart piknik возглавит Pompeya – российская группа, поющая на английском языке. Также специально для гостей фестиваля выступит группа Ubel родом из Новосибирска, получившая признание далеко за его пределами, и другие музыканты.

Подробности в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/smartpiknik

Полная программа на сайте: https://smartpiknik.ru/

