Молодёжь без границ. Политех на международной арене

Санкт-Петербургский политехнический университет активно задействован в молодёжных мероприятиях международного уровня. Так, представители Политеха участвовали в VII международной исторической школе-2024 в Тверском государственном университете и выступали на XIV Евразийском экономическом форуме молодёжи (ЕЭФМ) в Екатеринбурге.

В VII международной исторической школе участвовали 150 студентов и молодых учёных из 31 страны. Мероприятие организовали Российское историческое общество, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и фонд «История Отечества» в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина.

По установившейся традиции каждая международная историческая школа проводится в новом месте. В этом году организаторы остановили свой выбор на Твери. В истории Тверского края отразилось много значимых событий для нашей страны. Убеждён, что соприкосновение с героической и древней историей станет для вас источником исследовательского энтузиазма и научного вдохновения , — обратился к участникам председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Заместитель министра науки и высшего образования России, сопредседатель Российского исторического общества К. И. Могилевский ответил на вопросы молодых учёных из России и зарубежных стран. Участники встречи обсудили поддержку студенческих научных обществ, финансирование исторических проектов, включение курса истории России в программы подготовительных отделений для иностранных граждан.

В программе школы были лекции, мастер-классы и круглые столы, направления проектной деятельности и экскурсии по Твери. Пять тематических треков включали в себя лекции известных историков, политологов и культурологов: «История Великой Отечественной войны», «История русского искусства», «История российской науки и технологий», «История Древней и Средневековой Руси», «Модернизация в истории России».

Аспирант ИММиТ Тегу Иманулла из Индонезии в треке «История российской науки и технологий» изучил историю российской науки, технологии цифровой консервации памятников историко-культурного наследия, создание 3D-моделей для оптимизации процесса реставрации объектов культурного наследия, методики цифровой документации процесса раскопок.

Мы участвовали в мастер-классах и круглых столах. Главная идея заключалась в изучении истории древней Руси с последующим ретроспективным взглядом на неё после проведенной модернизации. На экскурсии по городу мы наблюдали прочные древние сооружения, например, монастыри, а также архитектурные ансамбли, восстановленные после крупного пожара во времена правления Екатерины II. С другой стороны, мы увидели современные здания, новые технологии, обустройство городских парков. Перед нами будто предстали несколько эпох одновременно , — поделился Тегу.

Кроме этого, политехники выступили на XIV Евразийском экономическом форуме молодёжи (ЕЭФМ) в Екатеринбурге, который организован Уральским государственным экономическим университетом. В мероприятии участвовало более 17000 человек из 114 стран 81 региона России. Основной темой выбрали такую: «Россия — Евразия — Мир. Интеграция — развитие — перспектива».

Студентки Мария Фернанда Кабальеро Кардосо из Парагвая (ИСИ) и Шанталь Каролина Гусман Гуачилема из Эквадора (ИММиТ) обсудили на форуме состояние систем образования и важность разработки курса для совместной деятельности по образовательному и научному трекам.

Школьники, студенты и молодые учёные представили более 10000 проектов на 50 конкурсах, организованных в рамках шести конгрессов.

На форуме 72 дипломата обсудили актуальные вопросы геополитической и макроэкономической трансформации, участвовали в круглом столе «Диалог на равных» вместе с иностранными студентами. Кроме этого, прошёл международный дипломатический форум, объединивший представителей крупных общественных объединений, бизнеса и государственных органов.

