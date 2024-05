Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями. Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений Президента, достижению результатов национальных проектов и национальных целей развития.

Так, за первым вице-премьером Денисом Мантуровым закреплена общая координация работы в области технологического развития, реализации Национальной технологической инициативы и содействия внедрению результатов инновационной деятельности, вопросы государственной политики в области промышленности, технического регулирования, выполнение программ развития

атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной

и радиоэлектронной промышленности, государственного оборонного заказа, а также цифровизация в курируемых отраслях

«Работа по этим направлениям нацелена на обеспечение технологического лидерства России, которое способно дать мультипликативный эффект для развития ключевых отраслей и стать мощным драйвером для экономики. Задача по достижению технологического лидерства отражена в новом майском указе, подписанном Президентом, и является одним из приоритетов деятельности кабмина», — отметил пресс-секретарь Председателя Правительства Борис Беляков.

В зоне ответственности Дениса Мантурова также разработка, реализация и контроль национального проекта «Международная кооперация и экспорт», госполитика в области торговой деятельности, включая внешнюю торговлю, вопросы, связанные с обустройством государственной границы, обеспечением гражданской обороны защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Первый вице-премьер будет осуществлять координацию деятельности в том числе таких федеральных органов исполнительной власти, как Минпромторг, Федеральное агентство по государственным резервам, Федеральное агентство по техническому регулированию

и метрологии, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (в установленной сфере деятельности), «Российский экспортный центр», Роскосмос, Росатом (в части вопросов участия корпорации в государственном оборонном заказе, программах развития оборонной и ракетно-космической промышленности, в области атомного надзора в установленной сфере деятельности), Фонд развития Центра разработки

и коммерциализации новых технологий.

Кроме того, первый вице-премьер будет курировать социально-экономическое развитие субъектов, входящих в состав Уральского федерального округа.

В ведение вице-премьера Татьяны Голиковой передано Федеральное агентство по делам национальностей.

Также она продолжает курировать здравоохранение, научные исследования в области генетики и медицины, оборот лекарственных средств и медицинских изделий, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, федеральный санитарно-эпидемиологического надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей.

Кроме того, Татьяна Голикова отвечает за государственную политику в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений, демографии, социальное и медицинское страхование и пенсионное обеспечение, государственную национальную политику (за исключением вопросов взаимодействия с религиозными организациями), за госполитику в области культуры, включая государственное регулирование искусства, кинематографии, авторского права и смежных прав, а также сохранения культурного наследия России.

«Сохранение традиционных духовно-нравственных и культурных ценностей, культурного наследия — одно из ключевых условий решения задачи по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия. Татьяна Алексеевна, как многолетний куратор социальной политики организует работу в этом направлении на должном уровне», — подчеркнул Борис Беляков.

Татьяна Голикова уполномочена координировать разработку, реализацию и контроль трех национальных проектов: «Демография»,

«Здравоохранение» и «Культура».

В числе министерств и ведомств, курируемых Татьяной Голиковой, Минздрав, Минкульт, Минтруд, Федеральное агентство по делам национальностей (за исключением вопросов взаимодействия с религиозными организациями), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека, Федеральная служба по труду и занятости, Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Кроме того, за Татьяной Голиковой закреплено кураторство вопросами комплексного социально-экономического развития субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа.

Под координацию вице-премьера – руководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко отданы цифровое развитие и связь, внедрение технологий искусственного интеллекта, а также антимонопольная политика.

Так же в его ведении вопросы государственной политики в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, формирования государственных информационных ресурсов, совершенствования разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, обязательных требований, создания условий для цифрового преобразования отраслей экономики и социальной сферы, обеспечения устойчивого спроса на гражданскую продукцию отечественной радиоэлектронной промышленности.

Дмитрий Григоренко будет отвечать за разработку, реализацию и контроль национального проекта «Цифровая экономика».

Дмитрий Григоренко также уполномочен осуществлять общий контроль реализации национальных проектов во взаимодействии с кураторами национальных проектов, организацию законопроектной деятельности, подготовку проектов решений Правительства и поручений Председателя Правительства, взаимодействие с палатами Федерального Собрания Российской Федерации, курировать работу федеральных органов исполнительной власти в части повышения результативности и эффективности бюджетных расходов, управления государственным долгом и финансовыми активами, формирования Фонда национального благосостояния.

Еще один блок вопросов, закрепленных за Дмитрием Григоренко, касается государственной службы. В их числе – цифровое преобразование госуправления, развитие системы мониторинга эффективности и результативности деятельности федеральных органов исполнительной власти.

В числе федеральных министерств и ведомств, работу которых координирует Дмитрий Григоренко, Минфин, Минцифры, Федеральное казначейство, Федеральная таможенная служба, Федеральная налоговая служба, Федеральная антимонопольная служба (в установленной сфере деятельности).

Кроме того, он является куратором комплексного социально-экономического развития субъектов, входящих в состав Центрального федерального округа.

За вице-премьером Александром Новаком остается электроэнергетика и топливно-энергетический комплекс. Вместе с тем, теперь он является и куратором экономического блока.

Согласно утвержденным полномочиям, Александр Новак координирует работу федеральных органов исполнительной власти в части разработки основных направлений социально-экономического развития России, контрсанкционных мер, инвестиционной политики, государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, единой финансовой, кредитной и денежной политики, госрегулирования финансовых рынков, интеллектуальной собственности, антимонопольной политики и развития конкуренции, тарифной политики, государственной политики в области создания и функционирования свободных и особых экономических зон, государственной статистической и внешнеэкономической деятельности.

«Работая на различных должностях, как в бизнесе, так и на государственной службе, Александр Новак успешно координировал финансовые и экономические вопросы, имеет навыки стратегического решения поставленных задач. Согласно поручению Президента, Россия к 2030 году должна войти в четверку крупнейших экономик мира. Александр Новак с учетом вверенных полномочий, имеющегося у него управленческого опыта, навыков и компетенций, организует работу на самом высоком уровне», — подчеркнул Борис Беляков.

В ведении Александра Новака разработка единого плана по достижению национальных целей развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года, работа по оценке влияния бюджетной и налоговой политики на социально-экономическое развитие и ускорение темпов экономического роста, осуществление общей координации разработки и реализации национальных проектов во взаимодействии с их кураторами.

Сам вице-премьер непосредственно отвечает за национальные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Атом» и «Производительность труда», а также за разработку, реализацию и контроль комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части энергетики.

Александр Новак будет осуществлять координацию деятельности в том числе таких федеральных органов исполнительной власти, как Минэнерго, Минэкономразвития (за исключением сферы туризма), Росстат, Федеральная служба по аккредитации, Федеральная антимонопольная служба (в установленной сфере деятельности).

Также за ним закреплен Северо-Кавказский федеральных округ. Он продолжит курировать работу по комплексному социально-экономическому развитию входящих в СКФО регионов.

Также он координирует деятельность институтов развития: акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций», акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого

и среднего предпринимательства», акционерного общества «Российская венчурная компания».

За вице-премьером Алексеем Оверчуком сохраняются задачи по координации госполитики в сфере интеграции на евразийском пространстве, участия России в интеграционных процессах

в рамках Евразийского экономического союза, Содружества Независимых государств и Союзного Государства России и Белоруссии, сотрудничества с государствами — участниками Содружества Независимых Государств.

Он координирует вопросы деятельности БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества

и «Группы двадцати», отвечает за взаимодействия России с Организацией экономического сотрудничества и развития, другими международными организациями, вопросы содействия международному развитию.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев берет под свою ответственность государственную политику в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, в том числе виноградарства и виноделия, земельных отношений в части земель сельскохозяйственного назначения, устойчивого развития сельских территорий, рыбного хозяйства и рыбоводства, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса.

Также за ним закреплены вопросы изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, включая недра, водные объекты, объекты животного мира и среду их обитания, охоты

и сохранения охотничьих ресурсов, государственного экологического мониторинга, государственной экологической экспертизы, обращения

с животными, в сфере особо охраняемых природных территорий и охраны окружающей среды, государственной политики в области гидрометеорологии и смежных с ней областей, госрегулирования производства и оборота минеральных удобрений, госполитика в области ограничения выбросов парниковых газов, климатических проектов, выработки мер по предотвращению лесных пожаров, наводнений и других стихийных бедствий.

«Отрасль сельского хозяйства сегодня демонстрирует уверенные темпы развития. Россия полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность. Достигнутую динамику необходимо сохранить. Тоже самое можно сказать об экологических проектах. Сделано многое, но нужно продолжать работу. Опыт и компетенции Дмитрия Патрушева в статусе вице-премьера обеспечат достижение поставленных задач», — отметил Борис Беляков.

В новой должности Дмитрий Патрушев отвечает за разработку, реализацию и контроль национального проекта

«Экология».

Он также осуществляет координацию деятельности ранее возглавляемого Минсельхоза, а также Минприроды, Минэкономразвития (в части выработки государственной политики в области ограничения выбросов парниковых газов, климатических проектов), Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу

окружающей среды, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Федерального агентства водных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Федерального агентства по рыболовству, Федерального агентства по недропользованию, ППК «Российский экологический оператор».

Кроме того, Дмитрий Патрушев будет курировать социально-экономическое развитие Сибирского федерального округа.

Транспортный блок Михаил Мишустин закрепил за вице-премьером Виталием Савельевым.

В числе курируемых им вопросов, создание и функционирование эффективной транспортной системы России, в том числе Единой опорной транспортной сети, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы страны, доступности качественных транспортных услуг, перспективное планирование эксплуатация автомобильных дорог и развитие объектов придорожного сервиса.

Виталий Савельев также уполномочен координировать государственную политику в области создания, развития и обеспечения деятельности пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации и мест пересечения государственной границы, регулирование деятельности субъектов естественных монополий в установленной сфере деятельности, в том числе в части согласования инвестиционных программ указанных субъектов естественных монополий.

В должности вице-премьера он отвечает за разработку, реализацию и контроль национального проекта «Беспилотные авиационные системы», транспортную часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, а также вопросы стратегии развития магистральной инфраструктуры в части транспорта.

В числе федеральных министерств и ведомств, которые курирует Виталий Савельев, ранее возглавляемый им Минтранс, Росавиация, федеральная служба по надзору в сфере транспорта, Федеральное агентство дорожного транспорта, федеральное агентство морского и речного транспорта.

Вице-премьер — полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику, курировать деятельность Минвостокразвития.

В числе закрепленных за вице-премьером задач, координация государственной политики в области комплексного социально-экономического развития субъектов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны, вопросы финансовой помощи регионам ДФО, а также разработки и реализации государственных программ, национальных проектов, мероприятий федеральных целевых программ, государственных инвестиционных программ на территории округа.

Также в зоне ответственности Юрия Трутнева социально-экономическое развитие приоритетных территорий и территорий опережающего социально-экономического развития, особой экономической зоны в Магаданской области и на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области.

За вице-премьером Маратом Хуснуллиным закреплены вопросы государственной жилищной политики и гражданского оборота

недвижимости, ипотечного кредитования

в установленной сфере деятельности.

Кроме того, он отвечает за строительство, архитектуру и градостроительную деятельность, сферу земельных отношений, государственный кадастровый

учет объектов недвижимости, государственную регистрацию прав

на недвижимое имущество и сделок с ним, жилищно-коммунальное хозяйство, сферы геодезии, картографии и пространственных данных, присвоения наименований географическим объектам.

Вице-премьер также будет координировать разработку с использованием единой цифровой картографической основы Российской Федерации и реализацию комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года, необходимой для достижения национальных целей.

Кроме того, в перечне курируемых Маратом Хуснуллиным направлений также строительство, содержание, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, вопросы дорожной деятельности и безопасности дорожного движения, развитие общественного транспорта.

Вице-премьер координирует разработку, реализацию и контроль национального проекта «Жилье

и городская среда», национального проекта «Безопасные и качественные дороги», национального проекта «Экология» в части федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги».

Отдельный блок задач, которые находятся в зоне ответственности Марата Хуснуллина, посвящен развитию регионов. Так, вице-премьер уполномочен осуществлять общую координацию работы в сфере комплексного социально-экономического развития субъектов России и муниципальных образований, а также предоставления государственной поддержки регионам.

Кроме того, он контролирует обеспечение социально-экономического развития Республики Крым, Севастополя и новых регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. А в качестве куратора отвечает за комплексное социально-экономическое развитие Южного федерального округа.

В числе федеральных министерств и ведомств, работу которых координирует Марат Хуснуллин, Минстрой (за исключением вопросов реализации мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Федеральное дорожное агентство.

В ведение вице-премьера Дмитрия Чернышенко переданы общее и среднее профессиональное образование, а также молодежная политика.

Вместе с тем, он продолжит отвечать за инновационную деятельность, поддержку научных исследований и разработок в области искусственного интеллекта, подготовку кадров и повышение уровня компетенций в области применения технологий искусственного интеллекта, сферу высшего образования и науки.

«Координация системы образования, в том числе высшего, поддержки научных исследований и молодёжной политики позволит создать необходимую базу для решения задачи обеспечения технологического лидерства, поставленной Президентом», отметил Борис Беляков.

Кроме того, в ведении Дмитрия Чернышенко остается развитие туристической отрасли, государственная политика в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации, физкультура и спорт, в том числе, спорт высших достижений, подготовка спортивного резерва и проведение особо значимых спортивных мероприятий, взаимодействие с международными и всероссийскими спортивными общественными организациями, а также взаимодействие с религиозными организациями.

Дмитрий Чернышенко отвечает за разработку, реализацию и контроль национального проекта «Наука и университеты», «Образование», «Туризм и индустрия гостеприимства».

В числе федеральных министерств и ведомств, работу которых координирует вице-премьер, Минобрнауки, Минпросвещения, Минспорт, Минстрой (в части вопросов реализации мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»), Минэкономразвития (в части вопросов выработки и реализации государственной политики

в сфере туризма), Минцифры (в части вопросов выработки и реализации государственной политики в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации). Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное агентство по делам национальностей (в части вопросов взаимодействия с религиозными организациями), Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Дмитрий Чернышенко также продолжит курировать комплексное развитие Приволжского федерального округа.

