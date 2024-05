Михаил Мишустин поздравил Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с днём рождения

Source: MIL-OSI Russian Language News

В послании, в частности, говорится:

«От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично передаю Вам сердечные поздравления с днём рождения.

Хотел бы особо отметить Ваш значимый личный вклад в развитие российско-казахстанского партнёрства, основанного на принципах дружбы, добрососедства и союзничества.

Во исполнение решений, принятых на высшем уровне, ведётся активная работа в целях расширения торгово-экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных связей, продвижения крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, инфраструктуре и других областях.

Убеждён, что дальнейшее наращивание практического сотрудничества, укрепление интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, Содружестве Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и других многосторонних объединениях отвечают долгосрочным интересам Российской Федерации и Республики Казахстан.

От души желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, доброго здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности».

